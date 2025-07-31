Adana'da sürücülerin kâbusu oldular: Kapıları açıp para istiyorlar!
Adana'da cam silen kişiler, sürücülerin kâbusu oldu. Zorla camı sildikten sonra kapıları açıp para isteyen kişiler, bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Cam silen kişilerden rahatsız olduğunu belirten sürücülerden Aziz Ural, "Artık tehlike saçmaya başladılar. Arabalara tekme, yumruk atıyorlar. Can güvenliğimiz olmuyor bazen. Kadın sürücüler daha zorlanıyor. Basına yansıyan belki bir olaydır ama bu olaylar her gün oluyor" dedi
Adana'da cam silen kişilerin kapıları açıp sürücülerden para istediği anlar pes dedirtti. Sürücüler, trafikte kâbus olan cam silen kişilerden şikâyetçi.
İHA'nın haberine göre, kentin Yüreğir başta olmak üzere merkez ilçelerindeki neredeyse tüm trafik ışıklarında sürücülere zor anlar yaşatan cam silen kişiler, otomobilin camını sildirmeyen sürücüleri ise aracı çizmekle tehdit ediyor.
Kentin kanayan yarası haline gelen bu durum karşısında polis ve zabıta ekipleri önlem alsa da bir türlü çözüme kavuşmuyor. Ekipler, yakalayabildiklerini gözaltına alıyor ancak genelde polisleri gören kişiler, ara sokaklara girip izlerini kaybettiriyor.
Trafikte zorla cam silen kişilerin, sürücülerin kapılarını zorladığı, bazı sürücülerin kapılarını açıp para talep ettiği görüldü.
Cam silen kişilerden birinin, aracın kapısını açamayınca kendisini görüntüleyen sürücüyü cep telefonuyla çekmesi pes dedirtti.
Cam silen şahıslardan rahatsız olduğunu belirten sürücülerden Aziz Ural, "Zabıtalar görevlerini yapsalar çok iyi olacak. Artık tehlike saçmaya başladılar. Arabalara tekme, yumruk atıyorlar. Can güvenliğimiz olmuyor bazen. Kadın sürücüler daha zorlanıyor. Basına yansıyan belki bir olaydır ama bu olaylar her gün oluyor" dedi.