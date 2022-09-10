Keban'da batan tekne bulundu! Kayıp balıkçı aranıyor

Elazığ'da, Keban Baraj Gölü’nde dün batan teknedeki 2 kişiden balıkçı Yaşar Zariç'i (56) arama çalışmaları, su altı arama cihazı ROV ile sürdürüldü. Tekne ise 56 metre derinlikte bulundu.

Keban Baraj Gölü’nün merkeze bağlı Muratçık köyü kesiminde balıkçı teknesi, dün öğleden sonra, henüz belirlenemeyen nedenle battı. Teknede bulunan 2 kişiden Arif Ö., alabalık kafesine tutunarak, sudan kendisi çıktı. Balıkçı Yaşar Zariç ise gözden kayboldu.