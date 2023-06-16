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Kehanetteki Çocuk-Suzan Orto okuyucusu ile buluştu!

Sibel Kırcadere Uslu'nun kaleme aldığı Kehanetteki Çocuk-Suzan Orto okuyucusu ile buluştu

Kehanetteki Çocuk-Suzan Orto okuyucusu ile buluştu!
HABERTURK.COM

Sibel Kırcadere Uslu’nun kaleme aldığı ve tüm görselleri yapay zeka tarafından çizilen ilk kitap olma özelliği taşıyan Kehanetteki Çocuk-Suzan Orto, Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Kitabın lansman etkinliğinde konuşan Uslu, "Kehanetteki Çocuk-Suzan Orto, cesur bir kız çocuğu hakkında. Ortoköy adında farklı bir dünya ve farklı bir zamanda geçiyor. Kitabımda Türk mitolojisinden esinlendiğim fantastik karakterler ve figürler de yer alıyor. Çoğumuzun Odin veya Zeus kadar tanıdık olmayan mitolojimizden çeşitli öğeler de kullandım" dedi.

"TÜRK MİTOLOJİSİNİ DÜNYAYA TANITMAYI HEDEFLİYORUM"

Kitabın görselleri için başarılı bir illüstratör ekiple çalıştıklarının altını çizen Uslu, "Sadece zihnimde olan bir objeyi anlatmak zordu. Üstelik hikayem fantastik bir dünyada yaşanıyordu. ‘Yapay zeka ile nasıl olur?’ diye düşündüm ve denedim. Sonuç inanılmazdı. Yapay zekaya tanımladığım Suzan, tam hayalimdeki gibi görselleşti" dedi.

Uslu, "Kitabın İngilizce çevirisi bitmek üzere, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ve Japonca çevirileri de yapılıyor. Amacım bu ülkelerdeki gençlere de Türk mitolojisini tanıtmak" dedi.

KİTAP HAKKINDA...

Kehanetin cesaretle buluştuğu tehlikeli bir macera!

Doğmadan önce kendisini Cehennem’de bulan Suzan, annesinin masallarıyla büyürken hiç ummadığı bir anda masal zannettiği her şeyin gerçeğe dönüşmeye başladığını fark eder. Bilinmez bir hastalığın iki dünyaya buluşmasıyla Suzan ait olduğu yere, Ortoköy’e döner. İşte hikâye tam da burada başlar; Suzan karşılaşacağı tehlikelere ve bulmayı umduğu kayıplarıyla yüzleşmeye hazır mı? Ya da yıllardır beklenen On Bir Kehaneti sonunda gerçekleşecek mi?

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