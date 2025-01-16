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        Haberler Magazin Kemal Başar'dan Azra Akın açıklaması: Bozgunculuk yaptı - Magazin haberleri

        Kemal Başar'dan Azra Akın açıklaması: Bozgunculuk yaptı

        Azra Akın, geçirdiği bir ev kazası nedeniyle 'Kaktüs Çiçeği' adlı tiyatro oyununda sahneye çıkamamıştı. Bu durum, Azra Akın ile yönetmen Kemal Başar'ı karşı karşıya getirdi. Başar; "Azra bozgunculuk yaptı" diyerek açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 14:49 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:53
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        "Azra bozgunculuk yaptı"
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        Azra Akın, geçtiğimiz yıl, 'Kaktüs Çiçeği' adlı tiyatro oyunu ile seyirciyle buluşmaya başlamıştı. Akın, geçtiğimiz günlerde merdivenlerden düşerek belini incitti.

        Azra Akın, bu nedenden dolayı oyuna çıkmayınca bu durum yönetmen Kemal Başar ile başrol arasındaki ipleri kopardı. Başar; Azra'dan iki gündür haber alamıyoruz" şeklinde bir açıklamada bulundu.

        Kemal Başar, ünlü isme ulaşılamadığını kaydederken Azra Akın'ın menajeri Yasemin Kök, tarafından yapılan açıklamada; "Azra, talihsiz bir kaza geçirdi ve sahneye çıkamayacak hale geldi. Doktor raporumuz var. Ona rağmen ağlayarak sahneye çıkmak istediğini belirtti ama doktor izin vermedi. Kemal Bey'in iki gündür haber alınamıyor açıklaması gerçek dışıdır" ifadelerine yer verilmişti.

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        "BU TİYATRODA İŞLENEBİLECEK EN BÜYÜK SUÇ"

        Tüm bunların ardından Kemal Başar, yeni bir açıklamada bulundu. Başar açıklamasında; "Telefonlarımıza çıkmadı, oyuna da gelmedi, raporu da yok" ifadelerini kullanarak Azra Akın'ın oyundan ayrıldığını açıkladı. Başar, şunları kaydetti: "Medyadaki kamuoyunu yanıltıcı haberleri şaşkınlıkla okudum. Susacaktım, ancak şimdi nasıl ve neden susmalıyım? Niye bu temize çıkmak için çırpınma çabası? Neden bu kamuoyunu yanıltma? Gerçekleri bilelim o zaman. Menajerinin tiyatronun ana ilkelerine aykırı, oyuncunun turnelere kendi otomobiliyle, şoförüyle gelmesi, yatak odamız kadar mahrem olan kulisimize Azra'nın şoförünü yardımcı olarak sokması, sanatın tamamen dışında bir delikanlının soyunan, şakalaşan çalışanların arasında dolaşabilmesi, otelimizde kalabilmesi, aramıza girmesi gibi isteklerine izin vermediğim Azra Akın, oyunun çalışma grubuna menajerinin, 'Merdivenden düştü, yarın gelemeyebilir' mesajından sonra telefonlarımıza çıkmadı, oyuna da hakikaten gelmedi. Bu tiyatroda işlenebilecek en büyük suçtur. Raporu istedik, göremedik. İptal olan oyunlarda sözleşmelerden doğan hakları için Belediyeler raporu istiyor, onlar da göremiyor. Vermiyorlar. Muhatabının seyirciyi ve ekip arkadaşlarını hayal kırıklığına uğrattığı için, Tiyatro Keyfi'nin itibarını zedelediği için, hemen karar verecek ya da çare bulacak tek kişi olan yönetmene ulaşması gerekirken, iletişimi kestiği için utanması ve bu skandalı telafi etmeye çalışması da gerekirken, oyun iptalinden 2 gün sonra Azra, hepsi gerçekler olan sertçe mesajımı okuyup ekipten birine "Gelinen noktada sizle çalışamam, sevdiğim oyundan ayrılıyorum" mesajını attı. Bozgunculuk yaptı. Yollarımız ayrılacaktı ama 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' atasözündeki gibi, o kendi ayrıldı.

        "YOLLARIMIZ ŞİMDİ GERÇEKTEN AYRILDI"

        Azra böyle bir kız değildi. Evimde ailecek güzel zamanlar geçirmişizdir, oğlumun çocukluğunu bilir. O bir model ama oyunculuk yeteneği çok yüksek bir model... Ve artık 43 yaşında. Ona oyunculukla devam etmesi gerektiğini söyleyen de benim, bir ağabey gibi... Hayatı boyunca 2 kayda değer oyunda rol aldı, biri seneler önce yönettiğim "72. Koğuş", öbürü bu sezon yönettiğim "Kaktüs Çiçeği"... Her iki provamda da yurt dışındaki bir oyunculuk atölyesine kabul için hazırlanırken benden yardım istemesiyle onu dostça, İngilizce metinlere çalıştırdığım dönemde de bunu gördüm. Çalışırken disiplinli, evet. Seneler önce Hakan Altıner'in yönettiği, ufakça bir rol oynadığı oyundan da tuhaf bir şekilde ayrılmıştı, ayrıntı bilemediğim için irdelememiştim ama bu olay hep aklımdaydı. Bana uzun seneler içinde hep bir ağabey, usta, hoca gibi davrandı. Her zaman çok saygılıydı. Provalar ve oyunlar esnasında da... Normali buydu. Anormal olan anlattıklarım... Susup utanacakken böyle bir haberi yaptıracak açıklamayı göndermeyi, namuslu bir gazeteciyi zor duruma düşürmeyi ona yakıştıramadım. Yollarımız şimdi gerçekten ayrıldı.

        Tiyatromuz karışmadı. İtibarımızın, seyirci karşısındaki saygınlığımızın zedelenmesi, tiyatromuz için maddi kayıplardan çok daha önemlidir. Tiyatro Keyfi'nin pek çok nitelikli oyunu, oyuncusu, çalışanı ve harika bir ana ekibi vardır. Kaktüs Çiçeği de oyuncu değişikliği ile Nisan ayından itibaren devam edecektir. İlkelerimiz, tiyatro sanatının ana ilkeleriyle aynıdır. Seyircimize, sanat severlere ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

        Tiyatro Keyfi."

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        #Kemal Başar
        #Azra Ak
        #Kaktüs Çiçeği
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