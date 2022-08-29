O yalı mühürlendi 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Kemal Gülman ile eski eşi Feryal Gülman'ın sahibi oldukları ve dizilere konu olan Bebek'teki yalıda sular durulmuyor.

MÜHÜRLENDİ

Emir Bahadır'a kiralanan yalıya yönetmeliğe aykırı ilerlenen tadilat sonrası şikayet üzerine mühür vuruldu. Yalının tadilatı, Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından durdurulmuştu.

Komşuların şikayetleri sonuç getirirken, usulsüz ilerlenen tadilat durdurularak para cezası uygulandı. Yalının mühürlenmesinden sonra inşaata kaldıkları yerden devam eden yüklenici firma, otopark kapısından girerek tadilata devam etti.

BU SEFER DE KOMŞULARI ŞİKAYETÇİYDİ

Belli bir sürenin geçmesiyle tadilata kaldığı yerden devam eden Emir Bahadır'ı bu sefer de komşuları şikayet etmişti. Geç saatlere kadar devam eden tadilatlarda Bahadır’ın işi üstlenen mimarlık şirketine elini çabuk tutmaları konusunda uyarıda bulunduğu ileri sürülmüştü.