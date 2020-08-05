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Kemal Gülman sevgilisiyle tatilde

İş insanı Kemal Gülman, eşi Feryal Gülman ile boşanma aşamasındayken aşk yaşamaya başladığı avukat sevgilisi Eda Cideli ile Bodrum'da görüntülendi. Gülman ile Cideli, önceki gün arkadaş grubu ile sahilde yemek yedi

Kemal Gülman, Eda Cideli, Feryal Gülman
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; 88 yaşındaki iş insanı Kemal Gülman, bir süredir Feryal Gülman işe boşanma davalarını yürüten avukat Eda Cideli ile aşk yaşıyor.

Gülman, önceki gün Cideli ile Türkbükü'nde objektiflere takıldı. İş insanı, arkadaş grubu ve sevgilisi ile yattan sahile indikten sonra bir mekanda akşam yemeği yedi.

Öte yandan Kemal Gülman, geçtiğimiz haftalarda Feryal Gülman’la boşanma davalarını yürüten avukatlardan Eda Cideli’yle Bodrum’da bir yatta öpüşürken HT KULÜP tarafından görüntülenmişti.

Fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından Feryal Gülman da sosyal medya hesabından açıklama yaparak şunları söylemişti:

7 yıllık eşim Kemal Gülman ile sancılı şekilde devam eden boşanma sürecimde dün sabah aile değerlerimizin kabul edemeyeceği, evlatlarımızın dahi görmemesini isteyeceğimiz şahsen de onurumun kırıldığı görüntüler ile güne uyandım.

Ne yazık ki bu görüntüler boşanmaya karar verdiğim süreçte yaşadığım acıları tazeledi, bir anne ve eş olarak yeniden ve derinden yaraladı. O zaman ve bugün de tam da sizlerin şahit olduğunuz bu yaşananlar sebebiyle bu kararı almak zorunda kalmıştım. Bir kadın olarak yaşadığım travmalar, 17 yaşında evladıma rağmen 22 yılı aşan evliliğimi bitirmemi zaruri kılan bu kararı almak tabii ki benim için de kolay olmadı.

Ama kadınlık gururum, evladımı koruma hassasiyetim ile yüreğime sessizce akıttığım gözyaşlarıma sebep olan bu görüntülere siz sevgili dostlarımın, annelerin ve eşlerin de şahit olmasına ayrıca üzüldüm.

7 yıldır devam eden mahkemeler ise son derece yıpratıcı ve maalesef halen devam ediyor. Yaşadıklarımın hiçbir kadının yaşamasını istemem. Haklı olmak, haklı olduğunu bilmek, inanın yetmiyor. Bu süreçte evlilik birliği devam ettiği için eşlerin birbirine sadakatsizliği ne ahlak, ne hukuk ne de vicdanlarımız kabul etmez. Ancak kendisi yurt dışında tüm ahlaka aykırı, yuvanın birliğini bozmaya yönelik davranışlarına "gözlerden uzak" devam ederken, pandemi dolayısı ile Türkiye'de kalmak zorunda olduğu için bu görüntüler basına yansımıştır.

Son günlerde kadına şiddetin bu kadar yaygınlaştığı toplumumuzda yaşadığımız manevi şiddetin de son bulmasını temenni ediyorum.

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