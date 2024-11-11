Kemal Sunal doğum gününde anılıyor

"ÇOK SEVDİĞİN BU RENKLİ KIYAFETİ SEÇTİM"

Gül Suna ise eşinin bu fotoğrafını yayımlayıp, "Kemal... Doğum günün ya bugün onun için çok sevdiğin bu renkli kıyafeti seçtim. İyi ki doğdun. Şimdi bu kıyafet Kemal Sunal Müzesi’nde" ifadelerini kullandı.