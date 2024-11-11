Kemal Sunal doğum gününde anılıyor
3 Temmuz 2000'de hayata veda eden Kemal Sunal, doğum gününde anılıyor. Ali Sunal, babası ve kız kardeşi Ezo Sunal ile henüz küçük bir çocukken çektirdikleri fotoğrafla babasını andı; "İyi ki doğdun benim aşkım babam"
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000'de hayata veda etmişti. Yaşasaydı 80'inci yaşına girecek olan merhum sanatçı, doğum gününde anılıyor.
Babasının izinden giderek kariyerini oyunculuk üzerine kuran Ali Sunal, Kemal Sunal ve kız kardeşi Ezo Sunal ile yıllar önce çektirdiği bu fotoğrafı sosyal medyadan yayımladı.
"İYİ Kİ DOĞDUN AŞKIM BABAM"
Ali Sunal, babasını doğum gününde; "İyi ki doğdun benim aşkım babam. İyi ki bu dünyaya geldin. Benim melek babam" sözleriyle andı.
Ezo Sunal da yayımladığı bu fotoğrafa; "Yakışıklı Kemal Sunal" notunu düştü.
"ÇOK SEVDİĞİN BU RENKLİ KIYAFETİ SEÇTİM"
Gül Suna ise eşinin bu fotoğrafını yayımlayıp, "Kemal... Doğum günün ya bugün onun için çok sevdiğin bu renkli kıyafeti seçtim. İyi ki doğdun. Şimdi bu kıyafet Kemal Sunal Müzesi’nde" ifadelerini kullandı.
"ATAM'IN VEFAT ETTİĞİ GÜNDE KUTLAYAMAM" DEMİŞTİ
Aslında 10 Kasım günü doğan Kemal Sunal'ın doğum günü 11 Kasım'da kutlanıyor. Kemal Sunal bunun nedenini ise "Aslında 10 Kasım doğumluyum. Ama Atam'ın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem. 11 Kasım doğum günümdür" sözleriyle açıklamıştı.