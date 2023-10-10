Kemal Sunal'ın filmlerinde kullandığı araba satışa çıkarıldı Yeşilçam ve Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden olan merhum oyuncu Kemal Sunal'ın 1984'te Almanya turnesinde aldığı ve bir çok filminde de kullandığı 1984 model otomobil satılığa çıkarıldı. Şimdiki sahibi, "Sadece arabanın parasını verene vermeyeceğim. Kemal Sunal'ın hatırasına artık benden sonra daha iyi bakacak, değerini bilecek birilerinin almasını isterim" ifadelerini kullandı

Giresun'da yaşayan Ahmet Yılmaz, 2007'de bir arkadaşı vasıtasıyla 200 marka satın aldığı Kemal Sunal'ın 'Keriz, Sevimli Hırsız, Garip' gibi bir çok filminde de yer alan 1984 model otomobili bugüne kadar gözü gibi baktıktan sonra satmaya karar verdiğini söyledi.

"ALACAK OLAN KİŞİ KEMAL SUNAL'IN HATIRASINA SAHİP ÇIKMALI" Kemal Sunal’ın hatırası olan arabayı sadece parasını verene değil, aynı zamanda hatırasına saygı duyan, arabaya gözü gibi bakacak birisi olması gerektiğini ifade eden Ahmet Yılmaz, "İstanbul'da yaşayan bir arkadaşımın vasıtasıyla 2007'de bu arabayı almıştım. Alırken arabanın Kemal Sunal'ın olduğunu bilmiyordum. Öğrendiğimde çok mutlu oldum ve o günden sonra arabaya adeta gözüm gibi baktım. O dönemlerde çok almak isteyen oldu ama asla satmayı düşünmedim. Rahmetlinin anısına sahip çıkmanın ve onun aracını kullanmanın güzel duygularını yaşadım ama artık satmaya karar verdim. Sadece arabanın parasını verene vermeyeceğim. Aynı zamanda benim gibi Kemal Sunal’ın maneviyatına saygı da duymalı" dedi. REKLAM

Daha önce Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’ın arabayı almak istemediğini de söyleyen Ahmet Yılmaz, "Merhum Kemal Sunal'ın vefatının ardından davet üzerine arabayla beraber 72'nci yaş gününde katılmıştım. Kemal Sunal'ın eşi ve yakınları arabaya büyük ilgi göstermişti. Hatta eşi ve kızı çok duygulanmıştı. Orada gazeteciler, eşi Gül Sunal'a 'Arabayı satın almak ister misiniz?' diye sorduklarında gözyaşlarını tutamamıştı ve 'Bu arabayı alırım ama o hatıralarına dayanamam, o yükü kaldıramam' diyerek almak istemediğini ifade etmişti. Bugün ne düşünürler bilemiyorum ama Kemal Sunal’ın hatırasına artık benden sonra daha iyi bakacak, değerini bilecek birilerinin almasını isterim” ifadelerini kullandı. Fotoğraflar: İHA, AA