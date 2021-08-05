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Kemerköy Santrali'ne ulaşan alevler nedeniyle elektrik hatlarında patlamalar yaşanıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden ve önlemlere rağmen Kemerköy Santrali'ne ulaşan yangında, alevler santralin içindeki elektrik hatlarında patlamalar yaşanmasına neden oldu. Yangın mahallinde bulunan bir vatandaşın gördüğü tablo karşısında 'eyvah, eyvah' diye korkusunu dile getirmesi sosyal medyaya yansıdı

Kemerköy Santrali'ne ulaşan alevler nedeniyle elektrik hatlarında patlamalar yaşanıyor
"Eyvah eyvah eyvah"
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HABERTURK.COM

Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan orman yangını etrafı tehdit edici boyutlara ulaştı. Bölgenin elektrik ihtiyacını sağlayan Kemerköy Santrali'ne ulaşan alevler tesisleri sarmış durumda.

YANICI MADDELER GÖMÜLMÜŞTÜ

Önlem amaçlı boşaltılan santralde, hidrojen tankları suyla doldurulmuş ve yanıcı maddelerin bir kısmı taşınmış; bir kısmıysa gömülmüştü.

ELEKTRİK HATLARI PATLIYOR

Santralin içindeki elektrikler kesildi ancak alevler nedeniyle elektrik hatlarında patlamalar yaşanıyor. Santralin içine doğru yaklaşan alevlerin tesislerde bulunan elektrik hatlarını patlatmasıyla çevreye ışıklar saçıldığı gözlemleniyor.

"EYVAH EYVAH EYVAH!"

Termik santrali yakınında bulunan bir vatandaşın gördüğü manzara karşısında duygularını 'eyvah, eyvah, eyvah' diye dile getirmesi sosyal medyaya böyle yansıdı.

GÖREVLİ PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan santralde bulunan görevli personel tahliye edildi.

KEMERKÖY TERMİK SANTRALİ

IC İÇTAŞ Enerji ve LİMAK Enerji ortaklığı tarafından işletilen Kemerköy Termik Santrali 3 adet üniteden oluşmakta olup ünitelerin her biri 210 MW gücünde ve santral toplamda 630 MW gücündedir. Santral Haziran 1984 ile Ağustos 1993 tarihleri arasında inşa edilmiştir. 1. Ve 2. Üniteler 1994 yılında ve 3. Ünite de 1995 yılında işletmeye açılmışlardır ve halihazırda üretim yapmaktadırlar. Santralin nominal üretim kapasitesi yıllık 4 milyar 95 milyon KWh’dir.
630 MW’lik kurulu güç ile orta ölçekli santrallerden sayılırken Türkiye üretimde kurulu gücünün yaklaşık % 0.6’sını oluşturuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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