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Haberler Gündem 3. Sayfa Termik santrale yaklaşan yangın görüntülendi - Haberler
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Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangın havadan görüntülendi

Muğla Milas'taki yangın devam ediyor. İlçede Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan alevler ise drone ile havadan görüntülendi

Termik santrale yaklaşan yangın görüntülendi - Haberler
Termik santrale yaklaşan yangın görüntülendi
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AA

Türkevleri Mahallesi'ndeki yangın, sarp ve kayalık arazide zaman zamanda yerleşim yeri yakınlarında etkisini sürdürüyor. Rüzgarında etkisiyle yayılan yangına, bölgede bulunan çok sayıda yangın söndürme ekibince müdahale ediliyor.

AA'nın haberine göre, bazı ekipler ise yerleşimin yoğun olduğu alanlarda güvenlik amacıyla bekletiliyor. Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşık 400 metre kadar yaklaşan yangın drone ile havadan görüntülendi.

Görüntülerde yangının geniş bir alanda devam ettiği görülüyor.

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