Türkiye yanıyor! Yangınlarda 8'inci gün

HABERTURK.COM / Ajanslar

Türkiye genelinde etkili olan orman yangınlarından bazıları söndürülürken, Manavgat, Marmaris ve Milas gibi etkili yangınlara müdahalaler de sürüyor. Diğer yandan Aydın ve Denizli'de de orman yangınları etkili oluyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da Marmaris Öğretmen Evi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla düzenlediği basın toplantısında, 28 Temmuz-3 Ağustos arasında çıkan orman yangınları ve yangınlarla mücadeleye ilişkin bilgi verdi. Bakan Pakdemirli "38 ilde bu tarihler arasında 163 yangın çıktı. 152 tanesi söndürüldü. Yangınlarda 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 arasöz, 5 bin 200 personel mücadele ediyor" dedi.

MİLAS'TA YANGIN HIZLA İLERLİYOR

Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık-Gürçamlar bölgesinde gece vakti çıkan orman yangını hızla ilerliyor. Ekiplerin müdahale ettiği yangında alevlerin Kazıklı Koyu'na doğru ilerlediği belirtildi.

Muğla'da 6 günden bu yana orman yangınları devam ederken, yeni yangınlar da çıkmaya devam ediyor. Milas-Bodrum arasında Fesleğen Yaylası ile Çökertme, Bozalan ve Türkevleri'nde devam eden yangının ardından gece Kıyıkışlacık'ta meydana gelen orman yangını da hızla büyüyor. Yangında yükselen alevler gecenin karanlığını aydınlatırken alevlerin Kıyıkışlacık'tan Kazıklıkoy'a doğru ilerlediği belirtildi.

KARACASU'DA 150 HEKTAR YANDI, EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Karacasu’nun Alemler Mahallesi’ndeki dağlık alanda başlayan yangında ilk incelemelere göre 150 hektarlık alan zarar görürken, rüzgarın yön değiştirmesi ile yangın Alemler Mahallesi’ne yöneldi. Bölgedeki evler ve elma bahçeleri tahliye edildi.

Aydın’ın Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını rüzgarın şiddetile büyürken söndürme çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Rüzgarın yön değiştirmesi ile yangının da yönü değişirken, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için hendek kazma çalışmaları yapılıyor. Rüzgar ile birlikte gittikçe büyüyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bölgeye sevk edilen iş makineleri de yangına karadan müdahale edebilmek ve yangının önünü kesebilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

“EVLER TAHLİYE EDİLDİ"

Şiddetlenen rüzgarın yön değiştirmesi ile Alemler Mahallesi ve elma bahçelerinin bulunduğu alana doğru yönelen yangının ardından bölgede bulunan 16 ev ve bahçelerde çalışan işçiler tahliye edildi. Bölgede yaşlı bir adamın kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, elma bahçelerinde yaşlı adamı aradılar. Uzun süren aramanın ardından yaşlı adamın izine rastlanılmazken, traktörlerin arkasına su tankerlerini takan bölge halkı da yangını söndürme çalışmalarına destek oldu.

“150 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ"

Yangının ilk başladığı andan itibaren olay yerine gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yapılan ilk değerlendirmelerde yaklaşık 150 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirterek “Dün Bozdoğan ilçemizde meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Bugün saat 17.00’ye kadar ilimizde önemli diyebileceğimiz herhangi bir yangın söz konusu değildi ama şu anda bulunduğumuz noktada Karacasu Alemler bölgesinde saat 17.30 itibariyle bir yangın çıktı ve büyüdü. Hava şartları ve rüzgar yangının büyümesine neden oldu. Bütün ekiplerimizle yangın mahallindeyiz. Bütün kurum ve kuruluşlarımızın araç gereçleriyle buradayız. Temennimiz yangını kontrol altına alabilmek. İlk değerlendirmelere göre yaklaşık 150 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü tespit ettik. Yangının kontrol altına alınması noktasında tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışıyoruz” dedi.

“TÜM İHBARLARI CİDDİYE ALIYORUZ"

Yangına sebep olduğu ileri sürülen 2 aracın plakasının arandığı yönündeki iddiaları da yanıtlayan Vali Aksoy; “Bir takım ihbarlar var. Bu ihbarların gerçek olup olmadığı konusu dahil olmak üzere biz her ihbarı ciddiye alıyoruz, değerlendiriyoruz. Fakat şu anda somut paylaşabileceğimiz bir bilgiye ulaşmış değiliz” dedi.

"TAHLİYELERİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangında şu an itibariyle can kaybının olmadığını ifade eden Vali Aksoy; “Şu an için can kaybı söz konusu değil ancak bu yangında bazı evlerin zarar görebileceğine dair değerlendirmelerimiz var. Bu kapsamda çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve risk olan bölgelerimizin tahliyesini gerçekleştirdik. Temennimiz en az zararla bu yangından korunmak” dedi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi adına gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla bölgeye giden ve incelemelerde bulunan Vali Aksoy’a, Aydın Jandarma Alay Komutanı Mesut İnan, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ve Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü eşlik etti.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Karacasu'ya bağlı kırsal Alemler ve Esençay Mahalleleri yakınlarında akşam saatlerinde çıkan orman yangını Karınca Dağı'na sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yayılan ve kontrol altına alınmakta zorlanılan yangının yaylaları tehdit ettiği öğrenildi. Yangına çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi müdahale ederken, çevre mahallerden traktör ve kamyonetle gelen vatandaşlar yangına müdahale etti. Bozdoğan ve Karacasu belediyelerine ait iş makineleri çevrede çalışma yaptı. Emniyet müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da yangına müdahale için bölgeye geldi.

Yangın haberini alan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, yangın alanına giderek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Afrodisias Antik Kenti'nin de olası yangına karşı çevresinde çalışma yapılarak koruma altına alındığı öğrenildi.

DENİZLİ'DE SÖNDÜRÜLEN YANGIN YENİDEN BAŞLADI

Denizli'nin Buldan ilçesinde, dün gece saatlerinde kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları süren yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi.

Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık bölgede, dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyük bir alanda etkili olan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bu sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alınan yangın, akşam saatlerinde ise ekiplerin soğutma çalışmaları yaptığı bölgede rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale ediyor.

Öte yandan Azerbaycan'dan gelen itfaiye ekibi de söz konusu bölgeye sevk edildi.

11. KOMANDO TUGAYI DESTEK VERİYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizli'de çıkan yangına müdahale etmek için 11'inci Komando Tugay Komutanlığının iş makineleri ve personelinin görevlendirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11'inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makineleri ve personel görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

OTOMOBİLDE BAŞLADI, ORMANA SIÇRADI! 3 HEKTAR KÜL OLDU

Manisa'nın Akhisar ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangında alevler ormanlık alana sıçradı. Orman ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla ormana sıçrayan alevler kısa sürede kontrol altına alınsa da 3 hektar alan küle döndü.

Yangın, Akhisar ilçesi kırsal Selçikli Mahallesi Kayacım mevkiinde meydana geldi. M.G.'nin (55) kullandığı 45 YL 337 plakalı otomobil, Kayacım mevkiinde hareket halindeyken motor bölümünden kaynaklı alev aldı. Alev topuna dönen otomobildeki yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Dumanların yükselmesiyle bölgeye 8 arazöz, 5 itfaiye ekibi ve 3 su tankeri sevk edilerek, yangına müdahale edildi. Mahalle sakinlerin de müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın sonucu 3 hektar orman alan küle dönerken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

EZİNE'DE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Tavaklı köyü Soğucak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü, Ezine Orman İşletme Şefliği, Ezine ve Geyikli belediyeleri itfaiyelerine bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 10 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yangına müdahale sırasında arazözlerden birinin devrildiği, kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

HATAY'DA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINDA

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, TOMA'nın da kullanıldığı müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Küçükdalyan Mahallesi Asi Nehri kenarında bulunan otluk ve kamışlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerine, polis ekipleri de destek verdi. Müdahalede TOMA da kullanıldı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler kontrol altına alındı.

KOVADA MİLLİ GÖLÜNDEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan Kovada Gölü Milli Parkı’nda ormanlık alanda çıkan yangın ekipler ve vatandaşların büyük gayretleriyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Eğirdir ilçesindeki Kovada Milli Parkı’nın Denizaltı mevkiinde saat 20.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine ellerine tırmık ve kürek alan vatandaşlar bölgeye akın etti. İhbar üzerine çok sayıda ekip de bölgeye sevk edildi. Eğirdir ilçe merkezi ile civar köylerden de yüzlerce kişi traktör ve su tankerleriyle yangını kontrol altına alabilmek için bölgeye gitti. Yangına 5 itfaiye, 2 arazöz ve çok sayıda vatandaşın tonluk su traktörleriyle müdahale edildi. Yangın daha da büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.