Oosterwolde'den ayrılık itirafı!

"BUFFON CEBİME PARA KOYDU"

Gigi çok tatlı bir adam. Neredeyse benim babam gibi. Genç oyunculara yardım ediyor. Parma'ya gittiğimde İtalyanca bilmiyordum, o da bana her şeyi İngilizce anlattı. Bir defa antrenmana 5 dakika geç kalmıştım. Tüm takıma ve personele akşam yemeği ısmarlamam gerekiyordu. Ama Parma'ya yeni gelmiştim ve yemek 5 bin euro civarındaydı. Hesaba baktım ve bu benim cezam diye düşündüm. Sonra Gigi yanıma geldi ve cebime biraz para koydu. İyi bir adam, orası kesin.