Oosterwolde'den ayrılık itirafı!
Fenerbahçe'de yaklaşık 1 ay önce sakatlanan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacak Jayden Oosterwolde, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hollandalı futbolcudan ayrılıkla ilgili itiraf da geldi.
Süper Lig'de oynanan Samsunspor maçında sakatlanan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalması beklenen Jayden Oosterwolde, ESPN'e özel röportaj verdi. İşte Hollandalı oyuncunun açıklamalarından satır başları...
"TEDAVİM İYİ GİDİYOR"
Şu anda iyi gidiyor. Elbette benim için büyük bir talihsizlik ama üstesinden geliyorum. Geri döneceğim.
"BENİM İÇİN KÖTÜ OLDU"
Samsunspor ile deplasmanda oynuyorduk. Sağ bek derin bir top gönderdi. Araya girmeyi başardım ama ayağımı burktum. Dizimde bir şeylerin patladığını hissettim. Yine de o anda en kötüsünden korkmamıştım. MR'dan sonra doktor çapraz bağ olduğunu söylediğinde durum biraz daha kötüleşti. Benim için kötü haber.
"İYİ BİR ŞEKİLDE İYİLEŞMEK GEREKİYOR"
Hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum. Ama bence iyi bir şekilde iyileşmek gerekiyor. Real Madrid'den Militao gibi hızlı bir şekilde geri dönen ve sonra diğer çapraz bağını sakatlayan oyuncular da görüyoruz. Bunu istemezsiniz. İyi bir şekilde rehabilite olacağım. Hala gencim ve gelişmek, kendimi göstermek için çok zamanım var.
"MOURINHO'YLA İLİŞKİMİZ ÇOK İYİ"
İlk mesaj şuydu; "Git Jayden, Şimdi büyük sorunlarım var, artık bir sol bekim yok. Ameliyat için orada olsabilseydi geleceğini söyledi. Maalesef bu mümkün olmadı çünkü AZ Alkmaar maçı var. Onunla iyi bir ilişkim var.
"HEM ŞAKACI HEM CİDDİ"
Mourinho, taktik olarak çok iyi bir teknik direktör. Aynı zamanda insan olarak da öyle. Çok fazla şaka yapıyor ama çok ciddi de olabiliyor. Bazen bir teknik direktörün taktiksel olarak çok iyi olduğunu ancak oyuncularıyla arasının iyi olmadığını söylerler ama Mourinho her ikisini de çok iyi yapabiliyor.
"TADIC ÇOK PROFESYONEL"
Dusan Tadic belki birlikte oynadığım oyuncular arasında en büyük isim değil ama onu gerçekten tanıdığınızda ne kadar profesyonel olduğunu görüyorsunuz. Her gün en az iki saat spor salonunda çalışıyor. Tadic ile iyi bir ilişkim var. Beni de kendisiyle birlikte spor salonuna çekiyor. Eğer onunla gitmezsem gerçekten kızıyor. Ajax için kesinlikle bir kayıp, bunu anlayabiliyorum.
"GERİLİM BENİM HOŞUMA GİDİYOR"
Baskı beni değiştirmedi. Sürekli gözler üzerinizde oluyor. Ne yaptığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Ama ben bu kadar fanatik olmasını seviyorum. Maçlar sırasında çok fazla gerilim oluyor. Bundan biraz keyif alıyorum, hoşuma gidiyor.
"İSTANBUL HARİKA BİR ŞEHİR"
Dürüstçe söyleyebilirim ki şu anda İstanbul'u özlüyorum. İstanbul, harika bir şehir. Ancak bu tür durumlarda rehabilite olmanız için ailenizle birlikte olmanız gerekir. Size yardım edebilecek insanlarla birlikte olmalısınız. Bu yüzden rehabilitasyonun büyük bir bölümünü Hollanda'da yapacağım. Rehabilitasyonun ilk kısmı burada olacak, bu kesin. Daha sonra kulüple tekrar konuşacağız.
"PLANIM BU SEZON AYRILMAKTI"
Sakatlandığınızda her şey bir süreliğine duruyor. Planım, bu sezon kendimi göstermek ve ayrılmaktı. Bu planım suya düştü. Bununla mücadele etmeliyim. O zaman her şey yoluna girecektir.
"FERDİ'YLE BİRLİKTE MÜKEMMELDİK"
Ferdi çok iyi bir oyuncu. Sol bekte oynuyordu ve sol stoperde oynuyordum. Birlikte mükemmeldik. İyi bir Avrupa Şampiyonası oynadı. Onun gibi önemli bir transfer yapabileceğimi düşünüyor muyum? Cevap çok açık, evet.
"BUFFON CEBİME PARA KOYDU"
Gigi çok tatlı bir adam. Neredeyse benim babam gibi. Genç oyunculara yardım ediyor. Parma'ya gittiğimde İtalyanca bilmiyordum, o da bana her şeyi İngilizce anlattı. Bir defa antrenmana 5 dakika geç kalmıştım. Tüm takıma ve personele akşam yemeği ısmarlamam gerekiyordu. Ama Parma'ya yeni gelmiştim ve yemek 5 bin euro civarındaydı. Hesaba baktım ve bu benim cezam diye düşündüm. Sonra Gigi yanıma geldi ve cebime biraz para koydu. İyi bir adam, orası kesin.