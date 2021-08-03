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Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, ilçede sürmekte olan orman yangınlarıyla ilgili dün gece bölgedeki termik santraline dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

Çökertme ile Siteler arasındaki Türkevler bölgesindeyiz. Maalesef hava müdahalesi yapmadığımız için yangın Siteler'i tehdit eder hale geldi. Arasöz ve itfaiye araçları şu anda hepsi burada konuşlandırıldı. Burası kritik nokta. Eğer bu yangını siteleri koruyacak şekilde kotaramazsak rüzgar yangını hem Akçakaya hem de siteler tarafına maalesef kaçırmak durumunda kalabiliriz. Eğer yangını bu bölgeye kaçırdığımız takdirde işte o zaman termik santrallerle yüzyüze kalacağız demektir. Yarın acele ve ivedi olarak havadan müdahalelerimizi yapmamız gerekiyor.

— Av. Muhammet Tokat (@MuhammetTokat48) August 2, 2021



"RÜZGAR BUGÜN SANTRALİN TERSİNE ESİYOR"

Başkan Tokat, bugün bağlandığı bir televizyon kanalına yeni durum hakkında şu bilgileri verdi: "İçişleri Bakanımız helikopterle buraya geldi. Kendisiyle istişarede bulunduk. 'O eşik aşıldı' dedi. Yangına arasöz ve itfaiyelerle müdahale ediliyor. Rüzgar şu anda çok deli esiyor. Rüzgarın hareketine göre kontrolden çıkma tehlikesi söz konusu. Rüzgar şu anda termik santralin tersine esiyor. Şu anda termik santral buraya 6-7 kilometre uzaklıkta.