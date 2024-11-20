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        Haberler Dünya Son dakika: Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı | Dış Haberler

        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı

        Bloomberg'in haberine göre Ukrayna, Birleşik Krallık yapımı uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle Rusya'ya bir saldırı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 17:30 Güncelleme: 20.11.2024 - 17:48
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        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
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        Bloomberg'in bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Ukrayna Rus topraklarına uzun menzilli İngiliz Storm Shadow füzeleriyle bir saldırı gerçekleştirdi.

        Başbakan Keir Starmer'ın sözcüsü, ofisinin operasyonel konular hakkında yorum yapmayacağını söyledi.

        İngiltere daha önce Ukrayna'nın Storm Shadow seyir füzelerini Ukrayna toprakları içinde kullanabileceğini söylemişti ancak hükümet birkaç aydır bu füzelerin Rusya içindeki hedefleri vurmak üzere kullanılmasına izin verilmesi için ABD'ye baskı yapıyordu.

        ABD Başkanı Joe Biden bu hafta Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerini vurmak için ABD yapımı silahları kullanmasına izin verecek şekilde politikasını değiştirmişti.

        Ayrıntılar geliyor...

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