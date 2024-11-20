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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Borsa şirketleri ucuz mu? - İş-Yaşam Haberleri

        Borsa şirketleri ucuz mu?

        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş oluyor. Demirtaş, uygulanan ekonomik program ve enflasyon muhasebesi nedeniyle karları düşen ve bilançoları olumsuza dönen borsa şirketlerinde bu durumun ne zaman terse dönebileceği yönünde görüşlerini aktarıyor. Başta yabancı yatırımcılar olmak üzere borsa yatırımcılarının olası toparlanmayı ne zaman satın almaya başlayacağına dönük tahminini paylaşan Demirtaş borsa şirketlerinin değerini ele alarak ucuz olup olmadığını değerlendiriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 18:58 Güncelleme: 20.11.2024 - 18:58
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        Toparlanma ne zaman satın alınır?
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        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş oluyor. Demirtaş, uygulanan ekonomik program ve enflasyon muhasebesi nedeniyle karları düşen ve bilançoları olumsuza dönen borsa şirketlerinde bu durumun ne zaman terse dönebileceği yönünde görüşlerini aktarıyor. Başta yabancı yatırımcılar olmak üzere borsa yatırımcılarının olası toparlanmayı ne zaman satın almaya başlayacağına dönük tahminini paylaşan Demirtaş borsa şirketlerinin değerini ele alarak ucuz olup olmadığını değerlendiriyor.

        HANGİ SEKTÖRLER AVANTAJLI?

        Demirtaş, sektörleri değerlendirirken mevcut ekonomik programdan da fayda sağlayan perakende, gıda ve telekomünikasyon şirketlerinin olası bir toparlanma durumunda avantajlı olup olmayacağını sorgularken enerji, holdingler ve Tüpraş, Erdemir, Şişecam, Arçelik gibi dev şirketlerin bilançolarını yorumlayıp gelecek beklentilerini masaya yatırıyor.

        HEDEFLER TUTACAK MI?

        Fed politikaları başta olmak üzere global piyasalardaki beklentilerini de sıralayan Demirtaş, global gelişmelerin Türkiye’ye olası yansımasını ele alırken başta enflasyon ve faiz olmak üzere makro ekonomik hedeflerin seyrinin nasıl olabileceğini yorumluyor ve ekonomi yönetiminin öngördüğü hedeflerin yakalanıp yakalanamayacağını sorguluyor. Demirtaş, yabancı yatırımcının borsaya geri gelmesinin hangi sektörleri öne çıkarabileceği yönündeki görüşlerini de aktarıyor.

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        #Borsa İstanbul
        #enerji
        #tüpraş
        #şişecam
        #Arçelik
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