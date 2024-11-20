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        Beşiktaş'ta transfer için gözler yeniden Friedel'da

        Ara transferde kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Beşiktaş'ta yabancı kontenjanında yer açmak için gözler yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'ın yaptığı görüşmelere çevirdi.

        Giriş: 20.11.2024 - 13:14 Güncelleme: 20.11.2024 - 13:14
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        Transfer için gözler Friedel'da!
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        Sol kanat başta olmak üzere ara transfer 2-3 takviye yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ta en büyük engellerin başında yabancı kontenjanı geliyor.

        Yaz transfer döneminde kadroda geniş bir yenileme operasyonu yapan siyah-beyazlılar, sözleşmesi devam eden 9 yabancı futbolcusuyla kiralama, satış ve fesih formülleri ile yolları ayırmıştı.

        ÖNEMLİ AYRILIKLAR YAŞANDI

        Yönetim kurulu danışmanlığına getirilen ABD'li futbol adamı Brad Friedel yönetiminde gerçekleşen operasyonda, Ante Rebic, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Francisco Montero ve Valentin Rosier'in sözleşmeleri karşılıklı anlaşılarak feshedilirken Amir Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor'a, Jackson Muleka ise Suudi Arabistan'ın Al-Kholood ekibine kiralanmıştı.

        Ajdin Hasic, bedelsiz olarak Cracovia'ya giderken Omar Colley ise şarta bağlı transfer ücreti karşılığında PAOK'a transfer oldu. Beşiktaş bu ayrılıklardan gerçekleşmesi beklenen opsiyonlar haricinde sadece Muleka'dan 1 milyon Euro'luk kiralama geliri elde etti.

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        Siyah-beyazlılar, bu isimleri gönderirken kadrosunda Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Joao Mario'yu kadrosuna katarken PSG'den Cher Ndour'u da 1 sezonluğuna satın alma opsiyonu olmadan kiraladı.

        Ara transferde de başta sol kanat olmak üzere kadroya 2 ya da 3 takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, yabancı kuralı nedeniyle yine almadan önce kadrodan yer açmak zorunda.

        Yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel, ikinci ayrılık operasyonu için görüşmelerini sürdürürken Alex-Oxlade Chamberlain ve Jean Onana ile yolların hızlı bir şekilde ayrılması hedefleniyor.

        ONANA'YA FRANSA'DAN TALİPLER VAR

        Ülkesi İngiltere'ye dönmek isteyen ve Türkiye'den gelen teklifleri reddeden Chamberlain için Ada ülkesinde arayışlar sürerken Onana'ya ise Fransa'dan nabız yoklayan ekipler olduğu ifade edildi.

        Yerli statüsünde olmaya devam etse de bu sezon Giovanni van Bronckhorst'un gözüne giremeyen Bahtiyar Zaynutdinov da gelen tekliflere göre gönderilmesi planlanan isimlerden birisi. Diğer futbolcular için ise gelen tekliflere göre hareket edilecek.

        Siyah-beyazlılar, Brad Friedel'ın ara transferde yapacağı görüşmelerle hem yabancı kontenjanında yer açmayı hem de bonservis geliri elde etmeyi amaçlıyor.

        Öte yandan Brad Friedel, Kayseri'de A Milli Takım'ın Galler'le oynadığı maçı takip ederken dün de U21 Milli Takımı'nın Sırbistan ile oynadığı maçı Kocaeli'de izledi.

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