Kenan Doğulu ayakta alkışlandı

Giriş: 28.01.2019 - 10:31 | Güncelleme:  AA

Bursa Nilüfer Caz Festivali kapsamında Kenan Doğulu "İhtimaller Konseri"yle Bursalı sevenlerine konser verdi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Doğulu orkestrasına gitarıyla eşlik etti

  • 1Kenan Doğulu ayakta alkışlandı - Magazin haberleri
    1|27

    AA'nın haberine göre, Kenan Doğulu, konserinde ilk ve son albümlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi. Gecede, "Tencere Kapak", "İlk Adımı Sen At" ve "Pamuk Kalbinden Taşınıyorum" gibi şarkılarda Kenan Doğulu'ya müzikseverler de eşlik etti. Konser sonunda sanatseverleri selamlayan Doğulu, uzun süre ayakta alkışlandı.

  • 2Kenan Doğulu ayakta alkışlandı - Magazin haberleri
    2|27
  • 3Kenan Doğulu ayakta alkışlandı - Magazin haberleri
    3|27
  • 4Kenan Doğulu ayakta alkışlandı - Magazin haberleri
    4|27
  • 5Kenan Doğulu ayakta alkışlandı - Magazin haberleri
    5|27
  • 6Kenan Doğulu ayakta alkışlandı - Magazin haberleri
    6|27
  • 7Kenan Doğulu ayakta alkışlandı - Magazin haberleri
    7|27
  • 8Kenan Doğulu ayakta alkışlandı - Magazin haberleri
    8|27
  • 9Kenan Doğulu ayakta alkışlandı - Magazin haberleri
    9|27
  • 10Kenan Doğulu ayakta alkışlandı - Magazin haberleri
    10|27
  • 11Kenan Doğulu ayakta alkışlandı - Magazin haberleri
    11|27
  • 12Kenan Doğulu ayakta alkışlandı - Magazin haberleri
    12|27
  • 13Kenan Doğulu ayakta alkışlandı - Magazin haberleri
    13|27
  • 14Kenan Doğulu ayakta alkışlandı - Magazin haberleri
    14|27
  • 15Kenan Doğulu ayakta alkışlandı - Magazin haberleri
    15|27
  • 16Kenan Doğulu ayakta alkışlandı - Magazin haberleri
    16|27
  • 17Kenan Doğulu ayakta alkışlandı - Magazin haberleri
    17|27
  • 18Kenan Doğulu ayakta alkışlandı - Magazin haberleri
    18|27
  • 19Kenan Doğulu ayakta alkışlandı - Magazin haberleri
    19|27
  • 20Kenan Doğulu ayakta alkışlandı - Magazin haberleri
    20|27
  • 21Kenan Doğulu ayakta alkışlandı - Magazin haberleri
    21|27
  • 22Kenan Doğulu ayakta alkışlandı - Magazin haberleri
    22|27
  • 23Kenan Doğulu ayakta alkışlandı - Magazin haberleri
    23|27
  • 24Kenan Doğulu ayakta alkışlandı - Magazin haberleri
    24|27
  • 25Kenan Doğulu ayakta alkışlandı - Magazin haberleri
    25|27
  • 26Kenan Doğulu ayakta alkışlandı - Magazin haberleri
    26|27
  • 27Kenan Doğulu ayakta alkışlandı - Magazin haberleri
    27|27

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0