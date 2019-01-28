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AA'nın haberine göre, Kenan Doğulu, konserinde ilk ve son albümlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi. Gecede, "Tencere Kapak", "İlk Adımı Sen At" ve "Pamuk Kalbinden Taşınıyorum" gibi şarkılarda Kenan Doğulu'ya müzikseverler de eşlik etti. Konser sonunda sanatseverleri selamlayan Doğulu, uzun süre ayakta alkışlandı.