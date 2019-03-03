2 | 61

"BU KONUYU KENAN'A SORUN"

Beren Saat ile boşanacakları magazin gündemine bomba gibi düşen Doğulu'nun annesi konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Oğlum harika bir konser verdi, çok mutluyum" diyen Serpil Doğulu, Beren Saat'in geceye katılmamasıyla ilgili sorulara, "Bana sormayın, bu konuyu oğlum Kenan çıkınca ona sorarsınız" cevabını verdi.