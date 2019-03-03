Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi

Giriş: 03.03.2019 - 12:43 | Güncelleme:  

Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu, önceki akşam konser verdi. Birçok oyuncu ve sanatçı dostu Kenan Doğulu'yu izlemeye geldi. Geceye katılanlar arasında Doğulu'nun "boşanacakları" iddia edilen eşi Beren Saat'in olmaması dikkat çekti

  • 1Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Kenan Doğulu, önceki akşam konser verdi. Doğulu'yu izlemeye gelenler arasında eşi Beren Saat'in olmaması dikkat çekti. 

  • 2Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
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    "BU KONUYU KENAN'A SORUN"

    Beren Saat ile boşanacakları magazin gündemine bomba gibi düşen Doğulu'nun annesi konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Oğlum harika bir konser verdi, çok mutluyum" diyen Serpil Doğulu, Beren Saat'in geceye katılmamasıyla ilgili sorulara, "Bana sormayın, bu konuyu oğlum Kenan çıkınca ona sorarsınız" cevabını verdi.

  • 3Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
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    DEDİKODULARI ALEVLENDİRDİ

    Boşanma haberleri ile sık sık gündeme gelen çiftten Kenan Doğulu, geçtiğimiz günlerde "boşanmıyoruz" açıklamasını yapsa da dün akşam Beren Saat'in katılmaması dedikoduları daha da alevlendirdi.

  • 4Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
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  • 5Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
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  • 6Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
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  • 7Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
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  • 8Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
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  • 9Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
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  • 10Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
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  • 11Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
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  • 12Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
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  • 13Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
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  • 14Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
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  • 15Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
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  • 16Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
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  • 17Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
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  • 18Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
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  • 19Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
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  • 20Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
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  • 21Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    21|61
  • 22Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    22|61
  • 23Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    23|61
  • 24Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    24|61
  • 25Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    25|61
  • 26Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    26|61
  • 27Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    27|61
  • 28Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    28|61
  • 29Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    29|61
  • 30Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    30|61
  • 31Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    31|61
  • 32Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    32|61
  • 33Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    33|61
  • 34Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    34|61
  • 35Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    35|61
  • 36Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    36|61
  • 37Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    37|61
  • 38Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    38|61
  • 39Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    39|61
  • 40Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    40|61
  • 41Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    41|61
  • 42Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    42|61
  • 43Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    43|61
  • 44Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    44|61
  • 45Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    45|61
  • 46Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    46|61
  • 47Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    47|61
  • 48Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    48|61
  • 49Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    49|61
  • 50Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    50|61
  • 51Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    51|61
  • 52Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    52|61
  • 53Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    53|61
  • 54Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    54|61
  • 55Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    55|61
  • 56Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    56|61
  • 57Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    57|61
  • 58Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    58|61
  • 59Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
    59|61
  • 60Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
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  • 61Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat dedikoduları alevlendirdi! Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Serpil Doğulu konuştu - Magazin haberleri
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