Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kenan Doğulu, Yalıkavak’ta bir plajda konser verdi. Konser öncesi aynı mekânda bir markanın reklam çekimi için kamera karşısına geçen Doğulu, tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Plajın açığında demirli teknelerdeki tatilciler, Kenan Doğulu’yu iskelede görünce hemen sanatçının şarkılarını çalmaya başladı. Renkli elbisesi ve elindeki şemsiyesiyle plajda yürüyüş yapan Doğulu, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

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Bu sırada bir hayranı kendisine doğru koşarak gelip fotoğraf çektirmek isteyince, sanatçı bu isteği geri çevirmedi. Sıcakkanlı tavırlarıyla beğeni toplayan Kenan Doğulu, ardından sahneye çıkarak tatilcilere müzik dolu bir gece yaşattı.