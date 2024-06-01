Cansu Taşkın; "Kadın ne kutsal değil mi? Öyle bir dünya istiyorum ki kadınların aşağılanmadığı, değer gördüğü, sözlü şiddet görmediği... Gerçekte olmayan, gerçek dışı aşağılayıcı gösterilen ve bir de bunu örnek aldığımız, sevdiğimiz sanatçılardan görünce bir kez daha anlıyorum ki ne kadar sahtesiniz. Ben gerçek dünyada olmak istiyorum, sahte dünyanız sizin olsun" dedi.