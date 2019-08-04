Tüm günü kendisine ayırdı

Yaz boyunca hız kesmeden konserlerine devam eden Kenan Doğulu, geçtiğimiz akşam sevenleriyle buluştu. İstanbul'un en genç açıkhava sahnesinde hayranlarıyla buluşan Kenan Doğulu, 3 saati aşkın süre sahnede kalarak 30 şarkı seslendirdi.

Sahnede enerjisi hiç bitmeyen Kenan Doğulu, değerli müzisyenlerden oluşan orkestrası, özel sahne şovu ve repertuarı ile orman havası eşliğinde 5 bini aşkın kişiye unutulmaz bir müzik şöleni sundu. Doğulu, sahneye çıktığı andan itibaren hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı. Kenan Doğulu seslendirdiği her şarkıyı binlerce kişiyle birlikte söyledi.

SEREL YERELİ VE TAHRİBAD-I İSYAN KENAN DOĞULU SAHNESİNDE

Kenan Doğulu açıkhava sahnesinde sürpriz konukları ve genç yetenekleri ağırladı. Oyunculuk ile müzik çalışmalarını bir arada yürüten, şimdilerde İngiltere'de single çıkarmaya hazırlanan Serel Yereli, Kenan Doğulu sahnesine konuk oldu.

"Hiç Bana Sordun Mu" şarkısında sahneye çıkan ve Doğulu ile birlikte söyleyen Serel Yereli, ardından tek başına "Crazy in Love"ı söyledi. Serel Yereli, sahnede Kenan Doğulu için "Çocukluğumdan bu yana şarkılarını bildiğim ve severek takip ettiğim tek Türk sanatçı" dedi.

Kenan Doğulu’nun prodüktörlüğünü yaptığı, kısa zamanda geniş kitlelere ulaşan rap grubu Tahribad-ı İsyan ise sahnede çok beğenilen “Leyla” şarkısını seslendirdi.

YAĞMUR SÜRPRİZİ

Konserin ikinci yarısında aniden bastıran sağanak yağmur konser coşkusuna engel olmadı. Sevenleri yağmura aldırış etmeden Kenan Doğulu şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

Sahnede Doğulu’ya piyanoda Mustafa Haybat, elektro gitarda Gökay Semercioğlu, bas gitarda Orhan Deniz, davulda Nedim Ruacan, perküsyonda Abbas Karacan, saksafonda Toygun Sözen ve Serkan Altınok, vokallerde Duygu Soylu ve Sinem Akkaya, kanunda Hakan Güngör, trompette Tolga Bilgin, trombonda Ziya Arman ve çelloda Gülşah Erol gibi önemli müzisyenler eşlik etti.

Kenan Doğulu, Şans Meleğim, Harika, Güzeller İçinden şarkılarıyla coşku içinde konseri bitirdi. Ancak dinleyicileri Doğulu’yu hemen bırakmayınca, alkışlar ve ıslıklar eşliğinde bis için sahneye döndü. Ünlü şarkıcı, Kalp Kalbe Karşı ve Pamuk şarkılarıyla final yaptı.

Doğulu, konserinde Merve Kırşan stil danışmanlığında tasarımı Emre Erdemoğlu’na ait, Ege'de efelerin giyim kuşamında da çok kullanılan, tamamı el yapımı doğal boya ve ipliklerle örülmüş, nazara karşı kurşunlarla işlenmiş, geleneksel Türk motiflerinin kullanıldığı bir ceket giydi.

Erkek pop sanatçılar arasında sahne kıyafetleriyle ve şıklığıyla her zaman övgü alan Kenan Doğulu, ayrıca işlemeleri ve tasarımı Tuba Albustanoğlu imzası taşıyan bir de gömlek giydi.