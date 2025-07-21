Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'a poz verdi

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.

Şu sıralar ailesiyle birlikte Çeşme'de tatil yapan Sinem Kobal, sık sık tatil pozlarını da sosyal medya sayfasına taşıyor.