Ödüllü yönetmen Emin Alper’in yönetmen koltuğunda oturacağı, May Prodüksiyon imzalı dizi, heyecan verici ve farklı konusu, ilgi çekici oyuncu kadrosuyla dikkat çekecek.

Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’in başrollerini paylaştığı ve yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper’in oturacağı ‘Alef’, İstanbul Boğazı’nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alıyor.

Osmanlı ve İslam Tarihi’nden izler taşıyan, oyuncuların geçtiğimiz günlerde ilk tanıtım çekimleri için bir araya geldiği dizide genç ve hırslı dedektif Kemal (Kenan İmirzalıoğlu) ile tecrübeli ortağı Settar (Ahmet Mümtaz Taylan),İstanbul’da işlenen gizemli bir seri cinayet vakasının peşine düşecek. Hem kişisel hayatları hem de olaylara yaklaşımlarıyla birbirine tamamen zıt bu ikiliye, bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar (Melisa Sözen) da katılacak. Ekip, cinayetleri çözmeye çalışırken buldukları her delille yüzyıllar boyu saklı kalan bir sır perdesini de aralayacak.

Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle şimdiden merak uyandıran, temelleri tarihe dayanan ve tasavvufi öğelerle donatılmış mistik polisiye dizi ‘Alef’, 2020 yılında BluTV’de diziseverlerle buluşacak.