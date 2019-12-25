Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Fortuna Düsseldorf'un formasını giyen A Milli Takım oyuncuları Kenan Karaman ve Kaan Ayhan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) başarı için umutlu.
Milli futbolcular, Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Esprit Arena'da soruları yanıtladı. Ay-yıldızlı ekibin EURO 2020'ye katılım sürecini değerlendiren Kenan ve Kaan, şampiyona hedefiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Geçirdiği zatürre nedeniyle milli takımın grupta oynadığı son iki maçta (İzlanda ve Andorra) forma giyemeyen Kenan, artık iyileşmeye başladığını belirterek, ocak sonunda takımına dönmeyi hedeflediğini anlattı.
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