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Kendini savcılığa şikâyet etti! 'Devlet bana ceza versin'

Başkent'in Sincan ilçesinde yaşayan Muharrem İlhan, tamir ettirmek için teslim ettiği arabasını dolandırıcılara kaptırınca, başına gelenin insanlara güvenmesinden kaynaklandığı gerekçesiyle kendini savcılığa şikâyet etti. Şikâyetiyle hafif bir tebessümle ilgilendiklerini kaydeden İlhan, "Devlet bana ceza versin ki bir daha kimseye güvenmeyeyim. Ceza almak için gerekirse Avrupa İnsan Hakları mahkemesine gideceğim" dedi

Ankara

İHA'nın haberine göre, Başkent'te Muharrem İlhan, tamir ettirmek için teslim ettiği arabasını dolandırıcılara kaptırınca, kendini savcılığa şikâyet etti. Sincan'da yaşayan Muharrem İlhan, özel bir şirkette çalıştığını belirterek, başından geçenleri şöyle anlattı: "Bir arabam vardı, tamir olmasını istedim. Tanımadığım bir tamirciye verdim. Bin 500 TL gönderdim, para oraya ulaşmamış. Arabamın parçalanıp hurdacılara satıldığını öğrendim. Şaşırdım, güvendiğim insanlara para yollamıştım ben. Arabamı da sapasağlam alacağımı düşünmüştüm. Parçalanmış elimde sadece bir ruhsatım kaldı bir de plaka var. Şikayetçi olacağımı söyledim 'Hiç bir şey elde edemezsin' dediler."

'KENDİMDEN İHBARCIYIM, ŞİKÂYETÇİYİM'

İlhan, defalarca insanlara inandığını vurgulayarak, "İnsanlara güvendim. Bu son olsun diyorum. 10 yıl önce emniyet kemeri takmayınca devlet bana ceza kesti. 10 yıldır ben kemerimi hiç çıkarmıyorum. Eğer insanlara güvendiğim için tekrar bir ceza keserse. Kendimden ihbarcıyım. Kendimden şikayetçiyim. Devlet bana 'İnsanlara güvenme diyor' bu ders olsun. Devletin vereceği her cezaya razıyım. Kendisini insanlara güvenmekle suçluyorum. Devlet bana ceza verirse akıllanırım, uslanırım. Suçlu benim. 10 yaşındaki çocuk beni kandırabilir. Bir çok arkadaşım buna şahittir" dedi.

'SAVCI ŞİKÂYETİMİ KABUL ETMEDİ'

Dilekçesini Sincan savcılığına veren İlhan, "İlgilendiler arkadaşlar sağ olsunlar, hafif bir tebessümle. Arabamın parçalandığı için şikâyetimi kabul ettiler. Kendimden şikâyetçi olduğumu söyleyince hafif bir güldüler. Böyle bir şeyin kanunda yeri yokmuş. Gerekirse avukat tutacağım. Devletten insanlara güvendiğim için bir ceza almak istiyorum. Eğer devlet bana bir ceza keserse insanlara güvenmeye tekrar başlayacağım. Savcı şikâyetimi kabul etmedi. Kabul edene kadar gideceğim. Herhangi böyle bir şey yokmuş. Diğer davam kabul oldu" şeklinde konuştu.

'AİHM'YE KADAR GİDECEĞİM'

İlhan, daha sonra polis merkezine giderek de kendisinden şikâyetçi oldu. İlhan, eğer şikâyetleri kabul olmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gitmeyi düşündüğünü de sözlerine ekledi.

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