Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre Ziynet Sali, dijital dünyanın çekimine daha fazla kayıtsız kalamayarak kendini youtuber Berk Coşkun ile güncelledi.

Dijital gelişimin baş döndürücü bir hıza ulaştığını söyleyen Ziynet Sali, kendini güncelleme adına youtuber Berk Coşkun ile iş birliğine gitti. Sali'nin yeni şarkısı 'Hadi Hoppalara'daki rap bölümünü Youtube'daki paylaşımları toplam 120 milyon kez izlenen, 10 milyon takipçisi olan Coşkun seslendirdi.

'Hadi Hoppalara', 3 Ağustos’ta dijital platformlarda yayınlanacak.

Ziynet Sali, yeni şarkısı 'Hadi Hoppalara'da Youtuber Berk Coşkun ile işbirliği yapmasının nedenini şu sözlerle açıkladı: "Artık iyiden iyiye dijital bir dünyada yaşıyoruz. Benim de o dünyaya ayak uydurmam için kendimi güncellemem gerek. Bu nedele yeni şarkımdaki rap bölümlerini Berk seslendirdi. Berk, rap bölümlerini seslendirmesiyle benim dijital dünyaya ayak basmam için önemli bir araç oldu. Sevsek de sevmesek de, kabul etsek de etmesek de dijital dünyada yaşıyoruz. O dünyaya ayak uyduramayanlar taş devrinde kalacak.

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