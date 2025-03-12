Kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği şüpheliyi polise teslim etti | Son dakika haberleri

Kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği şüpheliyi polise teslim etti | Son dakika haberleri

Kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği şüpheliyi polise teslim etti Başkent Ankara'nın Altındağ ilçesinde hareketli dakikalar. 19 yaşındaki E.G. yolda yürüdüğü esnada kendisine tacizde bulunduğu kişiyi yakalayıp emniyet birimlerine teslim etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 12.03.2025 - 18:31 Güncelleme: 12.03.2025 - 18:31 facebook

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