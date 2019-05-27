Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kendisini bıçaklayan kadını, hastaneden çıkınca tüfekle vurdu

DHA

Malatya'da, Azime D., tartışma sırasında, dini nikahla birlikte yaşadığı adamın ağabeyi Hüseyin B.'yi bıçakladı. Hastaneye giden ve tedavisinin ardından taburcu olan Hüseyin B., Azime D.'yi evinin önünde av tüfeğiyle yaraladı. Polis, olay sonrası kaçan Hüseyin B.'nin yakalanması için çalışma başlattı

Malatya

DHA'nın haberine göre, Malatya'da, Azime D., tartışma sırasında, dini nikahla birlikte yaşadığı adamın ağabeyi Hüseyin B.'yi bıçakladı. Hastaneye giden ve tedavisinin ardından taburcu olan Hüseyin B., Azime D.'yi evinin önünde av tüfeğiyle yaraladı.

BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Battalgazi Mahallesi'nde oturan Azime D., iddiaya göre, dün akşam dini nikahla birlikte yaşadığı adamın ağabeyi Hüseyin B. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Bu sırada öfkelenen Azime D., mutfaktan aldığı bıçağı Hüseyin B.'nin bacağına sapladı. Yaralanan Hüseyin B., hastaneye gidip, tedavi olduktan sonra taburcu edildi. Hastaneden çıktıktan sonra evine giden Hüseyin B., av tüfeğini alıp, Azime D.'ye gitti.

EVİNDEN ÇIKARKEN TÜFEKLE VURDU

Kapının önünde bekleyen Hüseyin B., Azime D.'ye evinden çıkarken, tüfekle ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan kadını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı kadını ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürdü.

OTOMOBİLLE KAÇARKEN KAZA YAPMIŞ

Polis ekipleri ise yaptığı araştırma sonucu Hüseyin B.'nin, otomobille kaçarken kaza yapıp, aracı yolda bırakarak, kayıplara karıştığını belirledi. Farklı suçlardan da hakkında arama kararı bulunduğu öğrenilen Hüseyin B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Enişteden kanlı pusu: 2 ölü, 2 yaralı
GÜNDEMMuhtara kanlı pusu: 2 ölü, 2 yaralı
MEBBİS giriş sayfası! 2019 il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEMİl içi atama sonuçları açıklandı mı?
Kaynar süt faciası! İkizleri ölüm ayırdı
GÜNDEMKaynar süt faciası! İkizleri ölüm ayırdı
Bu çuvalın bedeli 240 bin TL oldu
GÜNDEMBu çuvalın bedeli 240 bin TL oldu
Abdülkadir Aksu kimdir? Abdülkadir Aksu kaç yaşında, nereli?
GÜNDEMAbdülkadir Aksu kimdir?
İhmal genç kızın hayatını kararttı
GÜNDEMİhmal genç kızın hayatını kararttı
Aksiyon filmi gibi... Kemerle saldıran sürücü, yumrukla nakavt oldu!
GÜNDEMKemerle saldıran sürücü nakavt oldu!
Son dakika haberi: Siyanür katliamıyla ilgili yeni gelişme
GÜNDEMSiyanür katliamıyla ilgili yeni gelişme!
Alacak verecek kavgasında sokakta boğazını keserek öldürdü!
GÜNDEMSokakta boğazını keserek öldürdü!
Oğuz Haksever kimdir, kaç yaşında ve nereli? NTV Spikeri Oğuz Haksever'in hayatı ve kariyeri
GÜNDEMOğuz Haksever kimdir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X