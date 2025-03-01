Kendisini reddeden kadının yüzüne kezzap döktü!
İstanbul'da, 60 yaşındaki Ş.K., kendisinden 16 yaş küçük olan 44 yaşındaki Ş.S. isimli kadına görüşme teklifinde bulundu. Kadın tarafından reddedilince yüzüne kezzap attı. Kaçan saldırgan Düzce'de yakalanarak tutuklandı
İstanbul'da kan donduran olay, 19 Mart 2024'te saat 07.00 sıralarından Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi.
KADIN, TEKLİFİ REDDETTİ
Edinilen bilgiye göre, Ş.K. (60) isimli şüpheli, kendisinden 16 yaş küçük Ş.S. (44) isimli kadınla yakınlaşmak istedi. Kadın, kendisine duygu besleyen yaşlı adamı reddetti.
YOLUNU KESİP YÜZÜNE KEZZAP ATTI
AA'daki habere göre Ş.S.'nin işe gittiği sırada kadının yolunu kesen Ş.K, kadının yüzüne kezzap döktü. Kadın feryatlar içinde kalırken, zanlı olay yerinden koşarak kaçtı.
ZANLI DÜZCE'DE YAKALANDI
Kadının şikayeti üzerine inceleme başlatan polis, olay yeri ve çevresindeki birçok güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. En son Düzce'de görülen Ş.K. burada yakalanarak İstanbul'a getirildi.
ZORBA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Öte yandan, güvenlik kamerası kayıtlarında zanlının, olaydan sonra kaçtığı anlar görülüyor.