Bursa’da kendisinden ayrılmak isteyen ve eve eşyalarını almaya gelen karısını sokak ortasında 5 yerinden bıçakladı. Bıçaklanan kadın şikâyetinden vazgeçmesine rağmen mahkeme heyeti kocaya 15 hapis cezası verdi.

Olay, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi 19. Okul Sokak’ta 25 Haziren 2018 tarihinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, boşanmak üzere olduğu eşi Ayşe T.’yi eve eşyalarını almaya geldiği sırada bıçaklayıp kaçan Muhammet T. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı. Muhammet T. ifadesinde eşinin kendisine çocukları göstermediğini, bu yüzden eşini bıçakladığını söyledi. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Muhammet T. hakkında karar verildi.

Hakkında 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten öldürmeye teşebbüs suçuyla dava açılan ve müebbet hapis cezası istenen Muhammet T. son kez hakim karşısına çıktı. Psikolojik sorunları olduğu gerekçesi ile duruşmanın kapalı yapılmasını isteyen Muhammet T.'nin son savunmasında pişman olduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Muhammet T.'nin bıçakladığı eşi Ayşe T.'nin şikâyetinden vazgeçmesine rağmen mahkeme heyeti Muhammet T.'yi affetmedi. Mahkeme Muhammet T.'ye "eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.