İngiliz Kraliyet Ailesi'nin altıncı varisi Prens Harry ve Meghan Markle 19 Mayıs'ta rüya gibi bir düğün ile dünyaevine girmişti.

Prens Harry ile Meghan Markle'dan bebek haberi geldi. Kensington Sarayı, Meghan Markle'ın hamile olduğunu duyurdu.

Bebek haberi tam da Prens Harry ile Meghan Markle'ın Avustralya, Yeni Zelanda, Fiji ve Tonga ziyaretine başladığı sırada geldi.

Saray, sorun çıkmaması halinde 2019 baharında Markle'ın çocuğunu kucağına alacağını müjdeledi.

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 15, 2018

Sussex Düşesi Meghan Markle'ın hamile olup olmadığı aylardır konuşuluyordu.

Geçtiğimiz günlerde Prenses Eugenie ile işadamı Jack Brooksbank'ın düğününe katılan Düşes'in bol bir kıyafet tercih etmesi hamilelik iddialarını güçlendirmişti. Kensington Sarayı, açıklaması ile dedikoduları sonlandırdı.

Kraliyet çifti Sidney'de cumartesi başlayacak olan 2018 Invictus Oyunları'na katılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ