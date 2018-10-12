Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank evlendi! Kraliyet düğünü ünlü akınına uğradı
12.10.2018 - 15:00 | Güncelleme: HABERTURK.COM
İngiltere tahtının 8. varisi ve Kraliçe Elizabeth'in torunu Prenses Eugenie ile işadamı Jack Brooksbank ile evlendi. Meghan Markle ve Prens Harry'nin evlendiği Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'nde düzenlenen düğüne Robbie Williams, Naomi Campbell gibi ünlü isimler katıldı. Düğünü gölgede bırakan isim ise giydiği smokin ile Cara Delevingne oldu
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İngiltere tahtının 8. varisi ve Kraliçe Elizabeth'in torunu Prenses Eugenie ile işadamı Jack Brooksbank ile evlendi.
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Prens Andrew ile Sarah Ferguson'un 28 yaşındaki kızları, Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'nde dünyaevine girdi.
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II. Elizabeth'in 2. oğlundan olan kız torunu Prenses Eugenie, Peter Pilotto ve Christopher De Vos tasarımı bir gelinlik tercih etti. Uzun bir kuyruğu olan gelinliğin duvaksız olması da şaşırttı.
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1919 yapımı zümrüt Greville tacını tercih eden Prenses, güzelliği ile göz kamaştırdı.
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Yılın ikinci Kraliyet düğününe katılanlar arasında Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Philip vardı.
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Prens Charles, şapele girerken böyle görüntülendi.
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Düğünde çiçek taşıyıcısı olan ve seremonide yer alan Prenses Charlotte ve Prens George, sevimlilikleriyle ilgi odağı oldu. Seremoni sırasında Prens George, verdiği pozla gülümsetti.
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Cambridge Düşesi Kate Middleton, Alexander McQueen imzalı vişne çürüğü renginde bir elbise tercih etti.
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Geçtiğimiz mayıs ayında Prens Harry ile evlenen Meghan Markle ise koyu renk bir kıyafet giydi.
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Öte yandan 850 kişinin davet edildiği düğüne pek çok ünlü isim katıldı.
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Robbie Williams ve Türk asıllı eşi Ayda Field seremoniye ilk gelenler arasındaydı.
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Efsane model Naomi Campbell da Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank düğünündeydi.
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Düğünün en dikkat çeken ismi ünlü model Cara Delevingne oldu.
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İngiliz model, siyah smokin ile düğüne katıldı. Delevingne'in elinde kürdan vardı.
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Gelinin annesi Sarah Ferguson yeşil bir elbise tercih etti.
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