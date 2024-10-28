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        Haberler Bilgi Yaşam Kepekten kurtulmak için evde uygulanabilecek doğal yöntemler nelerdir?

        Kepekli saç derisiyle mücadele etmenin püf noktaları nelerdir?

        Saç derisinde kaşıntı ile oluşan ve günlük yaşantımızda hem görüntümüzü hem de ruhsal halimizi olumsuz yönde etkileyen kepekli saç sorununun pratik çözümlerine gelin birlikte bakalım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 14:00 Güncelleme: 28.10.2024 - 14:00
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        Kepek problemi hafif, orta veya şiddetli olabilir. Bu durum son derece yaygındır ve kadınları erkeklerden daha fazla etkiler. Herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Her türlü saç tipi ve kafa derisinde görülebilir. Kepek sorunundan kurtulmanın yolları nelerdir? İşte detaylar...

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        Kepek nedir?

        Kepek, hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilen, beyaz ve gri cilt pullarının saç derisinde ya da saçın üzerinde görünmesine neden olan, yaygın bir cilt sorunudur. Yapılan çalışmalar, kepeğin toplumda görünme oranının %50 olduğunu gösterir.

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        Diğer bir deyişle her iki kişiden birinde kepek görülür. Kepek, genellikle ciddi bir soruna işaret etmez ve kişiden kişiye bulaşmaz. Bununla beraber estetik olarak sıkıntı yaratan bir durumdur.

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        Pullar neden ortaya çıkar

        Çoğu zaman, cilt dökülmesi habersiz gerçekleşir. Kepek veya seboreik dermatit, ölü deri hücreleri normalden daha hızlı bir oranda döküldüğünde meydana gelir. Genellikle beyaz veya açık sarı renktedirler ve başınızdan kolayca silinebilirler.

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        Kepek neden olur?

        Kepeğin neden olan durumlar şöyle sıralanabilir:

        - Yağlı ya da kuru bir cilt

        - Malassezia ‌furfur mantarı

        - Kontakt dermatit, sedef hastalığı ve egzama cilt problemleri

        - Stres

        - Hormonal değişiklikler

        - Bağışıklık sorunları

        - Soğuk-sıcak kombinasyonu

        - Saçları seyrek şekilde fırçalama ve şampuanlama

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        Kepeği geçirmek için evde uygulanabilecek doğal yöntemler

        Elma sirkesi

        Elma sirkesi, içerisindeki asit oranı sayesinde saç derisindeki ölü hücrelerin dökülmesine yardımcı olur. Bunun yanında cildin pH dengesini de sağlayarak mantar oluşumunun önüne geçer.

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        Kabartma tozu

        Kabartma tozu, içerisindeki antifungal sayesinde ciltte oluşan ölü hücrelerin temizlenmesine, pulların giderilmesine yardımcı olur. Bunun yanında kaşıntının azalması için de kabartma tozundan yararlanılabilir.

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        Hindistan cevizi yağı

        Birçok alan fayda sağlayan Hindistan cevizi yağı, kepeğe karşı da kullanılır. Saçın nemini kazanmasını sağlayarak kuruluğun önlenmesinde etkili olan Hindistan cevizi yağı antimikrobiyal özelliklere sahiptir.

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        Aloe vera

        Aloe vera, birçok bakım ürününde tercih edilen cilde uygulandığında tedavi etkisi bulunan doğal bir üründür. Aloe vera, antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde kepeğe karşı kullanılabilir.

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        Omega-3

        Omega-3 yağ asitleri, cilt sağlığı konusunda önemli bir rol oynayan bir bileşiktir. Bu nedenle tahrişe ve kepek semptomlarına karşı omega-3 içeren besinlerden yararlanılabilir. Somon, keten tohumu, uskumru gibi besinlerde omega-3 bulunur.

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