Kerbela nerede? sorusu hem Kerbela olayını merak edenler hem de aşure günü etkinliklerinde yaşanan izdihamda 31 kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla kişinin yaralandığı ahberi sonrası soruluyor. Kerbela şehri Irak'ta yer alıyor. Kerbela olayına dair detaylar haberimizde.

KERBELA OLAYI NEDİR?

Kerbelâ Olayı veya Kerbelâ Savaşı ya da Kerbela katliamı, 10 Ekim 680'de, bugünkü Irak sınırları içindeki Kerbelâ şehrinde, Hz. Muhammed'in torunu Hüseyin bin Ali'ye bağlı küçük bir birlik ile Emevi halifesi I. Yezid'in ordusu arasında cereyan etmiştir.

Muhammed'in kızı Fatıma'nın Muhammed’in kuzeni Ali'den olma oğlu İmam Hüseyin'in ölümü, Şiilerce her sene Aşûre Günü'nde yâd edilir. Sünnîler ise İslam'da matem yapılmaması kaidesine uyarak bu günleri ibadet yaparak ve Mevlid okutarak geçirirler.