Irak Sağlık Bakanlığı’ndan gelen açıklamada, ölü sayısının 16’dan 31’e çıktığı belirtildi. Yaralı sayısında da yükselme olduğu belirtilirken, bu sayının 100 olduğu açıklandı. Yaralılardan 10’unun durumunun kritik olduğu belirtildi.
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