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HaberlerDünyaSon dakika... Kerbela'da Aşure Günü'nde izdiham: 31 ölü, 100'den fazla yaralı

Son dakika... Irak’ta Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100'den fazla yaralı

Son dakika... Irak’ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliğinde çıkan izdihamda en az 31 kişi hayatını kaybetti, 100'ün üzerinde kişi de yaralandı.

ırak izdiham

Irak Sağlık Bakanlığı’ndan gelen açıklamada, ölü sayısının 16’dan 31’e çıktığı belirtildi. Yaralı sayısında da yükselme olduğu belirtilirken, bu sayının 100 olduğu açıklandı. Yaralılardan 10’unun durumunun kritik olduğu belirtildi.

 

 

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