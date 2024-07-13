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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki genç öldü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki genç öldü!

        İstanbul'da, otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, motosikletin arkasında yolcu olan 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü ve kaldırımdaki iki yaya yaralandı. Otomobil sürücüsünün Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık olduğu öğrenildi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 09:23 Güncelleme: 13.07.2024 - 09:41
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        Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki genç öldü!
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        İstanbul Beykoz'da kaza, 9 Temmuz Salı günü saat 13.30 sıralarında Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi.

        OTOMOBİLLE MOTOSİKLETE ÇARPTI

        İddiaya göre; otomobilin sürücüsü Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıktığı sırada, kasksız halde arkasında yolcuyla ilerleyen Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı motosiklete çarptı.

        KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

        DHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve yolcu düşerken sürücüsüz motosiklet, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Kazada, motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk, arkasındaki yolcu Batın Barlas Çeki ve kaldırımdaki iki yaya yaralandı.

        16 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar, hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEDİ

        Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, polis de çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

        ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

        Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık olduğu öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Kınık, polis merkezindeki işlemlerin ardından ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        KAZA ANI KAMERADA

        Kaza anı, bir iş yerinin güvenli kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklettekilerin yere düştüğü görülüyor. Sürücüsüz motosiklet, kaldırımdaki yayaların arasına dalıyor.

        Kazayı anlatan Gülseren Çakmak, "Motorda iki genç delikanlı kaskları yoktu. Köşeden çıkan araç ile çarpışınca motorun hakimiyetini kaybediyor, arkadaşı yere düşüyor. Motor da kaldırımdaki yayalara çarpıyor. 3’ünün durumu iyiydi ama arkadaki iyi değildi. Keşke kaskları takılı olsaydı" diye konuştu.

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        #Kerem Kınık
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