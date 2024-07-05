Kesha'nın sahnede bıçak şovu korkuttu
Yeni şarkısının tanıtımı için sahneye çıkan Kesha, elinde bıçak tutarak sergilediği sahne performansıyla hem şaşırttı hem korkuttu
Ünlü şarkıcı Kesha, 4 Temmuz'da yeni şarkısı 'Joyride'ı çıkararak ABD'nin Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Atlantic City'de sahneye çıkan 37 yaşındaki şarkıcı, üzerinde 'özgür' yazan siyah bir tişörtü havaya kaldırırken görüldü. Ancak Kesha'nın sahne gösterisi bununla sınırlı kalmadı.
Performansın ortasında eline bıçağı alan Kesha, bıçağı sallayarak şarkı söyleyince izleyicileri endişelendirdi.
Kesha, bu gösteriyi neden yaptığına dair herhangi bir açıklama yapmadı.
Ünlü şarkıcı, 2014 yılında müzik yapımcısının kendisine ilaç verdiğini ve tecavüz ettiğini iddia etmiş, yapımcı ise suçlamaları reddetmişti. Daha sonra, iddiayı kayıt sözleşmesinden çıkmak için uydurduğunu iddia ederek şarkıcıya iftira davası açmıştı.