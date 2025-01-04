Kesimhanelere kamera zorunluluğu getiriliyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güncellenen ve yayım aşamasına gelen yönetmelikle kesimhanelerde görüntüleme sistemlerinin kullanılmasının zorunlu hale geleceğini bildirdi.

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamasında, kesimhanelerin genel ve özel hijyen gerekliliklerinin Bakanlıkça belirlendiğini belirtti. Onay belgesi almadan kesimhanelerin faaliyetine izin verilmediğini vurgulayan Yumaklı, gerekli resmi kontroller yapılarak asgari teknik ve hijyenik şartları uygun kesimhanelere onay belgesi verdiklerini kaydetti.

Yumaklı, kesimhanelerde kesim öncesi ve sonrası muayeneler ile diğer resmi kontrolleri gerçekleştirmek üzere resmi veteriner hekimlerin görevlendirildiğine dikkati çekerek, buraların hayvan sağlığı, refahı ve hijyen kurallarına uygun faaliyet göstermelerinin zorunlu olduğunu bildirdi.

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Güncellenen ve yayım aşamasına gelen "Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği"ne ilişkin bilgi veren Yumaklı, resmi kontroller neticesinde görülen gereklilik üzerine kesimhanelerde görüntülü sistem kurulmasını bu yıl zorunlu hale getireceklerini ifade etti. Yumaklı, şu bilgiyi verdi: