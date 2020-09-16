Yavuz Barlas yavuzbarlas@haberturk.com

İstanbul’un hatta belki de Türkiye’nin en değerli caddelerinin başında gelen Abdi İpekçi Caddesi yenileme ve düzenleme çalışmaları nihayet tamamlandı. Dün meşhur caddenin açılışı yapıldı. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile Şişli’nin gözde semti Nişantaşı’ndaki gelişmeleri ve ilçenin diğer bölgelerine yönelik projeleri problemleri görüştük.

Şişli ticaretin turizmin hatta eğitimin de ana arteri sayılabilecek bir ilçe. İstanbul’da geliri en yüksek ilçelerin başında geliyor. Hal böyle olunca tıpkı Türkiye’nin pek çok bölgesinde olduğu gibi koronavirüs gölgesinde sıkıntılı günler de geçirdiği aşikar.

‘15-16 MİLYON LİRAYA MAL OLDU’

Konuya Şişli Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’ni Güzelleştirme Derneği işbirliğinde yürütülen çalışmalar sonucunda, alt yapısı ve üst yapısı tamamen yenilenen Abdi İpekçi Caddesi’nden başlayalım. Keskin, caddenin altyapı çalışmalarında İBB’den destek aldıklarını İSKİ, İGDAŞ ve Türk Telekom ile alt yapı çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Üst yapının maliyetini ise Abdi İpekçi Caddesini Güzelleştirme Derneği aracılığıyla buradaki işletme ve markaların bina ya da dükkan ev sahipleri üstlendi. Peki 600 metrelik Abdi İpekçi caddesinin restorasyonu kaça mal oldu?

Görüşmede Muammer Keskin’e eşlik eden Abdi İpekçi Caddesini Güzelleştirme Derneği Başkanı Hüsamettin Namlıcı, toplam alt ve üst yapı maliyetinin 15-16 milyon lira civarında tuttuğunu bunun da üst yapıyı ilgilendiren 7-8 milyon liralık maliyetine bu caddedeki mal sahiplerinin kaynak sağladığını ifade etti. Maliyet hayli yüksek kaba bir hesapla neredeyse metre tülü alt üst yapı dahil 25 bin TL’ye mal olmuş caddenin. Hoş 4.890 metre kare kaldırım, 2.280 metre kare yol yapılmış. Kaldırımlarda saksılar, özel tasarım elektrik direkleri vb pek çok sokak mobilyası da yenilenmiş. Şimdi caddede tek bir merkezden vale hizmeti verilecek güvenlik de öyle. Buradaki vale hizmetine dönük geliri de belediye yönetecek.

‘MÜZİK DEĞİŞTİ, OYUNU DEĞİŞTİRİN’

Namlıcı burada Keskin’in Abdi İpekçi Caddesi projesini dernekle ilk paylaştığı toplantıyı da anımsatarak şöyle konuştu: “Sayın Başkan, projeyi anlatırken caddemizi insan bedeni gibi düşündü, “Biz önce bedeni güzelleştirelim, kolyesi, bileziği, küpesi, kısacası aksesuarları o zaman daha iyi oturur” dedi. Hatta bize, “Şişli’de müzik değişti, siz de oyunu ona göre değiştirin” mesajı verdi. Dolayısıyla biz de gelişmeleri izleyip destek olmaya gayret gösteriyoruz.”

Zira Muammer Keskin de şu açıklama ile bu caddeye bakışını özetledi: “Burası Türk markaları için dünya ölçeğinde bir cadde olsun istedik. Elbette yabancı markalar da burada iş yapacak. Onlara hiçbir itirazımız yok. Ancak, burası Türk markalarının kendilerini dünya vitrininde hissettikleri bir cadde olmalı.”

KALDIRIMI İŞGAL EDENLERE ÖNLEM

Muammer Keskin, Abdi İpekçi Caddesi’ndeki restoran ve kafelerin kaldırıma taşan bölümlerine işaret ederken işletmelerin kaldırıma taşma oranlarını mevcudun 3’te 1’ine indirdiklerini ifade ederken “Yalnız, pandemiden dolayı kasım ayına kadar bu uygulamayı esnettik. Herkese eşit davranınca anlatmak, ikna etmek daha kolay oluyor. Ayrıca, bu düzenleme Abdi İpekçi Caddesi ve Meydanı’nda bulunan işletmelere değer katacak. Bakıyorsunuz 10-15 metrekarelik dükkana ayda 30-40 bin lira kira ödeyen işletme, kaldırımda işgal ettiği 30 metrekareye ayda 2-3 bin lira ecri misil ödüyor. Bu olmaz. Pandemi sonrası koyduğumuz kuralı keskin bir biçimde uygulayacağız. Herkes eşit ve kimsenin hakkını almayacak. Ne yolda yürüyenin ne yanındaki işletmenin” dedi.

SIRADA HANGİ CADDELER VAR?

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, bu caddeden sonra sıranın Rumeli ve Halaskargazi Caddesi’ne geleceğini burada da çalışmaların başladığını ifade ediyor. Keskin ayrıca Osmanbey’de de benzer bir çalışma için buradaki OTİAD gibi iş insanlarının dernekleri ile de görüşmeler yürüttüklerini belirtti. Bölgede otoparklar düzenlenecek güvenlik önlemleri artırılacak.

Peki meşhur Monopoly Kutu oyunun da bile en değerli semtlerin başında yer alan Nişantaşı’nda başka ne gibi yenilikler bekliyor tarihi bölgedeki sakinleri ve işletmeleri…

Muammer Keskin, başta Nişantaşı olmak üzere, ilçedeki restoran ve kafelerle ilgili aldıkları önemli ve yeni hatta kimi kesimlerce de hayli tartışılacak bir kararı da şöyle açıkladı:

“Şişli’de sokakta, caddede masası olan restoranlar, dışarıya alkollü içki servisini saat 23.00’te kesecek. O saatten sonra içkisini içmek isteyen müşteri, mekanın kapalı bölümüne geçecek. Belediye Başkanı olarak buralarda ikamet eden vatandaşlarımızı düşünmek durumundayım. Dışarıya içki servisi sürdükçe sokakta, caddede gürültü kesilmiyor. Restoranın, kafenin üstünde evi olan vatandaş uyuyamıyor. Hemen, “CHP’li belediye başkanı alkollü içkiyi yasaklıyor” eleştirileri yapanlar oldu. Eleştirileri saygıyla karşılıyorum ama restoran ve kafelerin bulunduğu yerlerde ikamet eden vatandaşlarımızı düşünmemiz gerekiyor.”

SAAT 23’TEN SONRA CADDEDE YASAK

Bu karara işletmelerden itirazlar elbette gelmiş. Kimi bu saatin 23:30’a da uzatılmasını da dile getirmiş ancak Muammer Keskin kararlı ve “Elbette değerlendiririz talepleri ama burası köklü sakinlerinin rahat yaşadığı bir yer olmalı ki değeri korunsun. Hem emlak değeri hem ticari değeri açısından bu önemli” diyor ve ekliyor: “Müzik konusunda da gereğini yapıyoruz. Şikayetler geliyor bu konuda işletmeleri uyarıyoruz. Hemen hepsi anlayışla yaklaşıyor. İçinden geçtiğimiz Pandemi süreci önemli. Ticari varlıklarını korumaları da elbette ama birlikte değeri yukarıda tutmanın yolu da belirli kuralları eşit biçimde uygulamamız.”

Gelelim son dönemde medyanın da gündemi olan bir konuya… Nişantaşı özel bir firmanın bölgeye değer katacak bir projesine dönük bir tartışmayı da yaşıyor. Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü’nün bulunduğu 26 dönümlük arazi Emlak Konut aracılığı ile ihale edilmiş 1 milyar 763 milyon 750 bin liralık satış geliri taahhüt eden DAP Yapı söz konusu ihaleyi kazanmış ve arsa sahibi Emlak Konut da bu yatırımdan 705 milyon 500 bin lira gelir elde edecekti. Bölge sakinleri buradaki yeşil alan ve deprem toplanma alanı ile ilgili taleplerini dile getirmek adına tepkilerini ortaya koyarken Şişli Belediyesi ise bu noktada ilgili firma ile temasa geçti. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, “Biz projeye ruhsatı vererek bölgedeki inşaata aslında müdahil olmuş olduk. Sonuçta izni biz vermesek üst kurumlardan alınırdı. Ancak şimdi pozitif bir diyalog ile projenin bölgeye değer katması için katkı sağlayabiliriz. Buranın sınırında ortak kullanımı sağlanacak bir yapı üzerinde görüşmeler yürütüyoruz. Sonuçları itibariyle orta bir noktada buluşacağımıza dönük inancım tam” dedi.

‘ANITI HAKKIYLA YAŞATIN YETER’

Dönelim Abdi İpekçi caddesine…

1 Şubat 1979’da Şişli’deki evinin önünde düzenlenen suikast sonucu öldürülen gazeteci Abdi İpekçi'nin anıtı Şişli Belediyesi’nce 2000 yılında dikilmişti.

Muammer Keskin, Abdi İpekçi Caddesi’nde yeni düzenleme çalışmalarının hazırlıkları sürerken Abdi İpekçi’nin kızı Nükhet İpekçi’yi aramış. O diyaloğu aktaran Keskin şöyle konuştu:

"Babanızın adını taşıyan caddede oradaki derneğin de desteğiyle yeni düzenleme yapacağız. Bu çalışmaların içinde yer almanızı çok isterim. Gelin Abdi İpekçi Caddesini Güzelleştirme Derneği’ne girin, bu işin içinde siz de olun.” dedim. Nükhet İpekçi, teşekkür edip şu cevabı verdi: “Babamın adını hakkıyla yaşatın, o bize yeter. Benim o derneğe üye olup, çalışmalara katılmam pek mümkün değil. Sayın Başkan, babamın orada heykeli var. Onu koruyun, ayrıca ilk düzenlemeyi tasarlayan mimarın iznini alarak hareket edin, başka bir şey istemeyiz.”

Keskin şöyle devam etti: “Bu nokta oradaki bir mağazanın adıyla anılmaya başlamıştı. O nedenle biz aslında başlangıçta Abdi İpekçi heykelini de daha görünür hale getirecek bir çalışma düşünüyorduk. Ancak, caddenin ilk tasarımının mimarı, heykelde değişiklik istemedi. Ancak bu haliyle de anıtın çevresi açıldı ve yine görünür ve adına yakışır hale geldi.”