HABERTURK.COM

Kestane Nasıl Saklanır?

Kestane hem haşlanarak ya da közlenerek hem de yemeklerde, salatalarda ve tatlılarda kullanılan bir besindir. Kendine has tadıyla içine girdiği yemeğe ya da tatlıya müthiş bir lezzet katmaktadır. Hele kestaneli pilav yiyenin tadını asla unutamadığı lezzetlerden biridir. İşte kış mevsiminde tüm bu saydıklarımı yapabiliriz. Kestane mevsimi olmadığında da önceden doğru yöntemlerle muhafaza ettiğimiz kestaneler yardımımıza koşacaktır. Kestane kolay bozulabilen, küflenebilen bir besindir. Bu sebeple alerjilere ya da zehirlenmelere yol açmamak için saklama yönteminin doğru olması gerekir. Kestane için ortamın nemsiz ve serin olması gerekir. Şimdi başlıklar halinde kestane saklama yöntemlerini inceleyelim.

Kestane Buzdolabında Saklanır Mı?

Kestane hassas bir besindir. Bu sebeple ideal koşullarda buzdolabında saklanabilir. Bunun için aşağıdaki adımları uygulamanın kestanen saklama süresini uzatmak için yeterlidir. Unutmayın kestaneler yaklaşık bir hafta kadar oda sıcaklığında bozulmadan durabilir.

Öncelikle kestaneleri temiz ve kuru bir bezle silin.

Buzdolabı poşetlerine kestaneleri doldurun.

Kestaneleri doldurduğunuz poşetlerin üzerini kürdan yardımıyla delin. Hava alması için bu işlem önemlidir.

Kestaneler bu şekilde birkaç hafta buzdolabında muhafaza edilir.

Kestane Buzlukta Saklanır Mı?

Kestane hem çiğ olarak kabuklu hem de pişmiş olarak kabuksuz bir şekilde buzlukta saklanabilir. Bunun için;

Kestaneleri bir bıçakla sırtlarından çizin.

Çizdiğiniz kestaneleri 10 dk. kadar suda bekletin. Bu yöntem piştikten sonra kestanelerin soyulmasını kolaylaştıracaktır.

Sonrasında kestaneleri sudan çıkarın ve kurulayın

Geniş bir tavayı ocağın üzerine koyun ve ısıtın. Ardından kestaneleri tavanın üzerinde dizin.

Dönüşümlü olarak yani kestaneleri çevirerek pişirin.

Piştikten sonra kestaneleri ocağın üzerinden alıp, soğumaya bırakın.

Ardından soğuyan kestanelerin kabuklarını soyun.

Buzdolabı poşetlerine ya da vakumlu poşetlere yeterli miktarlarda koyun. Kestaneleri tek seferde kullanacağınız kadar poşetlere koymak daha sağlıklı olacaktır.

Hava almayacak şekilde poşetlerin ağzını kapatın.

Bu işlemle kestaneler buzlukta 8 aya kadar saklanabilir.

Buzlukta kabuklu olarak kestane saklamak için ise;

Kestaneler yıkanır ya da temiz bir bezle silinir.

Kestaneler buzluktan çıkarılınca kolay pişmesi için sırtlarından çizilir.

Ardından buzdolabı poşetlerine konulur ve ağzı hava almayacak şekilde bağlanmalıdır.

Bu şekilde buzluktan çıkardığınızı kestaneleri ister haşlayarak isterseniz de közleyerek tüketebilirsiniz.

Kestane Dışarıda Saklanır Mı?

Kestane dışarıda yani oda sıcaklığında yaklaşık bir hafta kadar saklanabilir. Ancak kestanenin daha uzun süre muhafaza edilebilmesi için ya buzdolabında ya da buzlukta muhafaza edilmesi önerilmektedir.

Kestane Nasıl Ortamda Saklanır?

Kestane nemden ve sıcaklıktan etkilenen bir besindir. Bu sebeple nasıl bir ortamda saklanır sorusu akılları kurcalamaktadır. Kestaneyi bir kabın içerisinde buzdolabında ya da isterseniz çiğ isterseniz de pişmiş olarak buzlukta saklayabilirsiniz. Kış mevsiminin dışında kestaneyi kullanmak isteyenler sıklıkta buzlukta saklama yöntemini tercih etmektedir.

ÖNERİLEN VİDEO