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Kevin Mirallas kimdir, kaç yaşında? Kevin Mirallas'ın oynadığı takımlar

Gaziantep Futbol Kulübü ile anlaşma sağlayan Kevin Marillas, sözleşme imzalamak için Gaziantep'e geldi. Bir dönem Fenerbahçe'nin de resmi teklifte bulunduğu Belçikalı oyuncu, transfer gündemine oturdu. Peki Kevin Marillas kimdir? Kevin Marillas kaç yaşındadır, hangi kulüplerin formasını giymiştir?

Kevin Mirallas kimdir, kaç yaşında? Kevin Mirallas'ın oynadığı takımlar

Transfer sezonunun son bombası Gaziantep Futbol Kulübü ile anlaşma sağlayan Kevin Marillas oldu. En son Belçika’nın Royal Antwerp takımında forma giyen tecrübeli futbolcu Kevin Marillas, Gaziantep'te sağlık kontrolünden geçti. Peki Kevin Mirellas Kimdir, kaç yaşındadır? Bu zamana kadar oynadığı kulüpler hangileridir? İşte Kevin Marillas ile ilgili merak edilen detaylar...

KEVİN MARİLLAS KİMDİR?

5 Ekim 1987 tarihinde Belçika'nın Liège şehrinde doğan Kevin Mirallas futbola 12 yaşında Belçika'nın köklü kulüplerinden biri olan R. Standard de Liège'de başladı. Bu takımda Sağ kanatta şans bulan oyuncu Hızı ve tekniğiyle takımına büyük katkı sağladı. 2004 yılında gösterdiği performansla birçok Dünya devinin dikkatini çeken Kevin Mirallas, 2004 transfer döneminde vatandaşı Eden Hazard'ın da formasını giydiği Fransa'nın Lille takımına transfer oldu. Saint-Etienne, Olimpiakos, Everton ve Fiorentina gibi kulüplerde forma giyen 32 yaşındaki oyuncu pozisyon olarak Santrafor, ofansif orta saha ve Forvet arkası mevkiilerini tercih etmektedir.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Belçika'nın U-17,U-18,U-19 ve U-21 takımlarına oynamıştır. Mirallas 2007 yılında Belçika'nın Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda Yarı final'e kalmasında büyük pay sahibi olmuştur.

2008 yaz Olimpiyatları'nda iki gol kaydeden Mirallas, bu gollerin birini Çin'e birini ise İtalya'ya karşı kaydedilmiştir. Burada gösterdiği başarılı performans nedeniyle Belçika A Takımı'na çağrılan oyuncu, Belçika formasını ilk defa 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında gol attığı Sırbistan maçında çıkmıştır.

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