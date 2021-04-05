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Kezban Arca Batıbeki'den yeni sergi: “Senin Annen bir Melekti Yavrum”

Ünlü sanatçı Kezban Arca Batıbeki’nin “SENİN ANNEN BİR MELEKTİ YAVRUM” isimli sergisi 6 Mayıs’ta Merdiven Art Space’de açılıyor!

Kezban Arca Batıbeki'den yeni sergi: “Senin Annen bir Melekti Yavrum”

1984’ten bu yana, farklı platformlarda, kadın ve popüler kültür üzerine yaptığı işlerle tanınan, Türkiye’de güncel sanatın değerli isimlerinden Kezban Arca Batıbeki; “Senin Annen bir Melekti Yavrum” isimli kişisel sergisiyle sanatseverlerle bir kez daha buluşmaya hazırlanıyor. Annesinin sinema fotoğraflarından yola çıkarak hazırladığı ve çeşitli sanat pratiklerini bir araya getirdiği sergi 6 Mayıs’ta Merdiven Art Space’de açılıyor.

Kezban Arca Batıbeki
Kezban Arca Batıbeki

Sanat pratiğinde nostalji öğelerinin belirginliğiyle de tanınan Kezban Arca Batıbeki, yeni sergisinde, Türk Sinema tarihinde önemli yerleri olan babası yönetmen Atıf Yılmaz ve sinema/tiyatro oyuncusu annesi Nurhan Nur'la paylaştığı çocukluğunun izlerini; sinematografik sahneler, fotoromanlar, alt kültür, klişe, kitsch ve pop kavramları çerçevesinde gerçekleştirdiği sanatsal üretimleriyle izleyiciyle paylaşıyor.

Sanatçının annesi Nurhan Nur'un, gerçek film karelerine referans gönderen tıpkı kostümler ve pozlarla yapılan güncel çekimlerinin geçmiş/bugün arasında zihni ve bedeniyle yaptığı içsel yolculuk ve anne/kız arasında yaşanan duygusal metaforlar serginin hareket noktasını oluşturuyor. Sergide ayrıca Nur'un Türkiye'de bir dönem Türk Sinemasının yerini alan Fotoromanlara yaptığı çekimlerden seçilmiş örnekleri kullandığı resimler, mekan yerleştirmesi ve video yerleştirmeleri gibi farklı işler, iki farklı jenerasyonun; fotoğraf, video, enstalasyonlar ve yeni teknoloji üzerinden kendi dönemlerine bakışlarını irdeliyor.

Kezban Arca Batıbeki'nin çoğu yapıtında izleyici, tanıdık duyguların eşlik ettiği bir filmin fragmanı içinde geziniyor gibidir. Sanatçının kişisel hafızasından, anılarından, sinemadan kısacası yaşamından beslenen; yalnızlık, özlemler, hayaller ve hüznün melankolisi ile sarmalanan ve bu kez salt “kadın”a değil aslında annesine yönelik içsel ve dışsal kuşatmayı ele alan son sergisi "Senin Annen Bir Melekti Yavrum ", Batıbeki’ nin duygu yüklü andaçlara sahip üretimlerinden önemli bir örnek olacaktır.

Küratörlüğünü ve metin yazarlığını yazar, şair ve fotoğrafçı Merih Akoğul'un üstlendiği sergi; 6 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında MERDİVEN ART SPACE de Pazartesi ve Pazar günleri hariç 11-18.00 saatleri arasında izlenebilir.

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