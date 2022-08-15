KHLOE KARDASHIAN'DAN ÖZEL OLARAK ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Tristan Thompson, ayrıca bu süreçte incittiği ve hayal kırıklığına uğrattığı herkesten de özür dilemişti.

Ünlü basketbolcu, defalarca kez aldatıp sonra da ayrıldığı eski sevgilisi Khloe Kardashian'dan da özel olarak af dilemişti. Thompson, kızı True'nun annesi Kardashian'a "Khloe sen bunu hak etmiyorsun!" sözleriyle seslenmişti. Basketbolcu, sonra da kendisinin sebep olduğu bu kalp ağrısını ve küçük düşürülmeyi hak etmediğini tekrarlamıştı. Tristan Thompson, Kardashian'a yönelik mesajını şu şekilde sürdürmüştü:

Sana yıllar boyunca sergilediğim davranışları hak etmiyorsun. Bu davranışlarım, sana karşı olan kişisel görüşlerimle kesinlikle uyuşmuyor. Sana sonsuz saygım ve sevgim var.