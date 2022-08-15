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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Khloe Kardashian ikinci kez anne oldu

Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı basketbolcu Tristan Thompson ile birlikteliğinden True adında bir kızı olan Khloe Kardashian, ikinci kez anne oldu. Bebeğin taşıyıcı anneden dünyaya geldiği öğrenildi

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  • Khloe Kardashian ve Tristan Thompson'ın ikinci çocukları dünyaya geldi - Magazin haberleri

    Kardashian/Jenner ailesinin üyelerinden Khloe Kardashian, geçtiğimiz aylarda başka bir kadından çocuğu olduğu ortaya çıkan basketbolcu Tristan Thompson ile aralarındaki buzları eritmişti.
  • Khloe Kardashian ve Tristan Thompson'ın ikinci çocukları dünyaya geldi - Magazin haberleri

    İhanet iddialarının ardından yeniden bir araya gelen ve 4 yaşında True adında bir kızları bulunan çift, ikinci kez çocuk sahibi oldu. 
  • Khloe Kardashian ve Tristan Thompson'ın ikinci çocukları dünyaya geldi - Magazin haberleri

    TAŞIYICI ANNE KARARI

    People Dergisi, taşıyı anne yöntemiyle dünyaya gelen bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu açıkladı.
  • Khloe Kardashian ve Tristan Thompson'ın ikinci çocukları dünyaya geldi - Magazin haberleri

    YUMURTALIKLARINI DONDURMUŞTU

    Khloe Kardashian, daha önce Thompson ile ayrı kaldığı süreçte annesi Kris Jenner ile geleceği hakkında konuşmuştu. Henüz biriyle tekrar ilişki yaşamaya hazır olmadığını söyleyen Kardashian, yumurtalıklarını dondurma karar aldığını belirtmişti.
  • Khloe Kardashian ve Tristan Thompson'ın ikinci çocukları dünyaya geldi - Magazin haberleri

    İLİŞKİYİ İHANET BİTİRMİŞTİ

    Öte yandan Tristan Thompson, Khloe Kardashian ile aşk yaşarken onu spor hocası Maralee Nichols ile bir kaçamakla aldattığı ortaya çıkınca işler değişmişti. Thompson'ın bu birliktelikten bir de bebek sahibi olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştı.
  • Khloe Kardashian ve Tristan Thompson'ın ikinci çocukları dünyaya geldi - Magazin haberleri

    "EYLEMLERİMİN SORUMLULUĞUNU ÜZERİME ALIYORUM"

    Ünlü basketbolcunun Nichols'ın dünyaya getirdiği bebeğin babası olduğu, yapılan DNA testiyle belli olmuştu. Bunun üzerine Tristan Thompson, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı.

    Paylaşımında Maralee Nichols'ın bebeğinin babası olduğunu kabul eden Thompson, şu ifadeleri kullanmıştı:

    Bugün yapılan babalık testi benim, Maralee Nichols'ın bebeğinin babası olduğumu kanıtladı. Eylemlerimin bütün sorumluluğunu üzerime alıyorum. Babalığım ortaya çıktığına göre bu bebeği dostane bir şekilde büyütmek için sabırsızlanıyorum.
  • Khloe Kardashian ve Tristan Thompson'ın ikinci çocukları dünyaya geldi - Magazin haberleri

    KHLOE KARDASHIAN'DAN ÖZEL OLARAK ÖZÜR DİLEMİŞTİ

    Tristan Thompson, ayrıca bu süreçte incittiği ve hayal kırıklığına uğrattığı herkesten de özür dilemişti.

    Ünlü basketbolcu, defalarca kez aldatıp sonra da ayrıldığı eski sevgilisi Khloe Kardashian'dan da özel olarak af dilemişti. Thompson, kızı True'nun annesi Kardashian'a "Khloe sen bunu hak etmiyorsun!" sözleriyle seslenmişti. Basketbolcu, sonra da kendisinin sebep olduğu bu kalp ağrısını ve küçük düşürülmeyi hak etmediğini tekrarlamıştı. Tristan Thompson, Kardashian'a yönelik mesajını şu şekilde sürdürmüştü:

    Sana yıllar boyunca sergilediğim davranışları hak etmiyorsun. Bu davranışlarım, sana karşı olan kişisel görüşlerimle kesinlikle uyuşmuyor. Sana sonsuz saygım ve sevgim var.
  • Khloe Kardashian ve Tristan Thompson'ın ikinci çocukları dünyaya geldi - Magazin haberleri

    ALDATMA ORTAYA ÇIKMASIN DİYE ÖNLEM ALMAYA ÇALIŞTI

    Maralee Nichols ile Tristan Thopmson'ın bebeği geçtiğimiz yıl aralık ayında dünyaya gelmişti. Ama Nichols, daha önce de Thompson'a karşı nafaka davası açmıştı. Bunun ardından da bu ilişkiyle ilgili bilinmeyenler gün yüzüne çıkmaya başlamıştı. Maralee Nichols'ın Thompson'a karşı açtığı davanın dokümanlarına göre basketbolcu, sevgilisi Khloe Kardashian'ı aldattığı ortaya çıkmasın diye önlem almaya çalışmıştı.
  • Khloe Kardashian ve Tristan Thompson'ın ikinci çocukları dünyaya geldi - Magazin haberleri

    BEBEĞİ ALDIRMASINI İSTEDİ

    Maralee Nichols'ın mahkemeye sunduğu dokümanlara göre Tristan Thompson, kendisinin bebeği aldırmasını istedi ve bunun için de 75 bin dolar para teklif etti. Ayrıca Nichols'ı, bu sezonun ardından basketboldan emekli olacağı ve yakında işsiz kalacağı konusunda uyardı. Bebek dünyaya gelirse hiçbir şekilde hayatında olmayacağını belirtti.

    Spor eğitmeni ise bebeği aldırmayı ve 75 bin doları almayı kabul etmemişti. Maralee Nichols, Thompson'dan bebeği için nafakanın yanı sıra hamilelik ve doğum masraflarının da karşılanmasını talep etmişti.
  • Khloe Kardashian ve Tristan Thompson'ın ikinci çocukları dünyaya geldi - Magazin haberleri

    BU İLK ALDATMA DA DEĞİL

    Bu Tristan Thompson'un Khloe Kardashian'ı ilk aldatması değil. Thompson, daha önce de Kardashian'ın kardeşi Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşı Jordyn Woods ile yakınlaşmıştı. Bu olay iki yakın arkadaş olan Jenner ile Woods'un arasını da açmıştı.
  • Khloe Kardashian ve Tristan Thompson'ın ikinci çocukları dünyaya geldi - Magazin haberleri

    "ARAMIZDA TUTKU YOK, SADECE DUDAĞIMDAN ÖPTÜ"

    Jordyn Woods, Thompson ile yaşadıklarını Jada Pinkett Smith'in programında anlatmıştı. Woods, o programda gözyaşları içinde "Aramızda tutku yok, sadece beni dudağımdan öptü!" demişti.
  • Khloe Kardashian ve Tristan Thompson'ın ikinci çocukları dünyaya geldi - Magazin haberleri

    DÖRT ÇOCUK BABASI

    Tristan Thompson'ın Khloe Kardashian ile ilişkisinden True adında bir kızı bulunuyor. Thompson'ın Jordan Craig ile birlikteliğinden Prince ve Maralee Nichols'dan dünyaya gelen bebeğiyle birlikte üç çocuğu bulunuyor. Basketbolcu, Kardashian ile taşıyıcı anne yöntemiyle kucaklarına aldıkları bebekleriyle birlikte dört çocuk babası oldu.

    Fotoğraflar: Instagram, Splash News.

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