Khloe Kardashian: Yüzümden tümör aldırdım!

"BU İŞİ CİDDİYE ALIN"

Henüz 19 yaşındayken sırtında melanom bulunduğunu ve bu yüzden operasyon geçirdiğini de söyleyen Khloe Kardashian, takipçilerine "Lütfen bu işi ciddiye alın. Yıllık kontrollerinizi geciktirmeyin ve kendi kendinizi muayene edin" sözleriyle seslendi.

Bu süreçte cilt kanseri korkusu yaşadığını söyleyen Khloe Kardashian, "Birçok insan benim kadar şanslı değil. Durumum için şükran ve minnet doluyum" dedi.