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Konser öncesi açıklamalar yapan Kibariye, "Son zamanlarda annem ve benim hakkında yazılanlardan çok rahatsız oldum. Annem benim yuvamın dağılmasını istemez. Allaha şükür beni ve yedi kardeşimi çok güzel yetiştirdi" şeklinde konuştu.