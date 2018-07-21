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Her şeyi unutmak için Bodrum’daki yazlığına çekilen Kibariye, “Kocama güveniyorum. Şimdilik kofti bir durum yok. Ama yakalarsam affetmem. Ya da benim yerime paparazziler yakalayıp çeksin” dedi. Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre; Ali Küçükbalçık 14 Temmuz Cumartesi günü, Bodrum-Yalıkavak’ta sarışın bir kadınla görüldü. İkilinin samimi halleri dikkat çekerken kadının kimliği merak konusu oldu.