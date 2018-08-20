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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, bu haberlerden hiç rahatsız olmadığını belirten Kibariye, "Bizi çekemiyorlar anam, benim halim keyfim yerinde. Allah'a çok şükür mutluyum, bizi kıskanıyorlar" dedi.