Kibariye, Buika'ya iltifat edeyim derken pot kırdı
Buika ile Volkswagen Arena'da sahne alan Kibariye, ünlü şarkıcıya övgüler yağdırırkenİ; "Kalbi o kadar temiz ki, güzellik hiçbir zaman önemli değil" sözleriyle pot kırdı
Ödüllü İspanyol şarkıcı Buika ve Kibariye, BKM organizasyonuyla Volkswagen Arena’da müzikseverlerle buluştu.
İkili, sahnede ilk kez birlikte, Sezen Aksu imzalı 'Sevdam Ağlıyor' şarkısını seslendirdi.
"GÜZELLİK HİÇBİR ZAMAN ÖNEMLİ DEĞİL"
Kibariye, konser sırasında Buika’ya övgüler yağdırırken söylediği sözlerle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı; "Kalbi o kadar temiz ki, güzellik hiçbir zaman önemli değil" diyerek pot kırdı.
Fotoğraflar: AA