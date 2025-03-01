Kibariye, Buika'ya iltifat edeyim derken pot kırdı Buika ile Volkswagen Arena'da sahne alan Kibariye, ünlü şarkıcıya övgüler yağdırırkenİ; "Kalbi o kadar temiz ki, güzellik hiçbir zaman önemli değil" sözleriyle pot kırdı

Habertürk Giriş: 01.03.2025 - 21:02 Güncelleme: 01.03.2025 - 21:02 facebook

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