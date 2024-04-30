Kibariye, bütün erkekleri zan altında bıraktı
Kibariye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser öncesi gazetecilerin sorularını cevaplarken, eşi Ali Küçükbalçık'ın adının ihanet ve dolandırıcılıkla anılması karşısında sakin ve kararlı bir tutum sergiledi
Kibariye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahneye çıktı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Kibariye, bir hayli ilginç cevaplar vererek, bütün erkekleri zan altında bıraktı.
"ANNEM, BANA BÖYLE ÖĞRETTİ"
Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık'ın adının sürekli ihanet ve dolandırıcılıkla anılması karşısında neler hissettiği yönündeki soruya şöyle cevap verdi; "Kocamı çok seviyorum. Her erkek yapar, yapmayan yok. Önemli olan benim düzgün durmam. Annem, bana böyle öğretti. Kocasını, çocuklarını, torununu çok seven bir kadınım."
"EKMEĞİMİN PEŞİNDEYİM"
Kibariye, son dönemde kadın meslektaşlarının sahne kıyafetlerinin eleştirilmesi hakkında neler düşündüğünü ise şöyle dile getirdi; "45 senedir yırtmaçlı bir elbisem bile yok. Ben fiziğimle değil, gırtlağımla gündem olmak istiyorum. Ekmeğimin peşindeyim."