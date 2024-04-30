Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kibariye, bütün erkekleri zan altında bıraktı

        Kibariye, bütün erkekleri zan altında bıraktı

        Kibariye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser öncesi gazetecilerin sorularını cevaplarken, eşi Ali Küçükbalçık'ın adının ihanet ve dolandırıcılıkla anılması karşısında sakin ve kararlı bir tutum sergiledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 08:48 Güncelleme: 30.04.2024 - 08:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bütün erkekleri zan altında bıraktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kibariye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahneye çıktı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Kibariye, bir hayli ilginç cevaplar vererek, bütün erkekleri zan altında bıraktı.

        "ANNEM, BANA BÖYLE ÖĞRETTİ"

        Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık'ın adının sürekli ihanet ve dolandırıcılıkla anılması karşısında neler hissettiği yönündeki soruya şöyle cevap verdi; "Kocamı çok seviyorum. Her erkek yapar, yapmayan yok. Önemli olan benim düzgün durmam. Annem, bana böyle öğretti. Kocasını, çocuklarını, torununu çok seven bir kadınım."

        "EKMEĞİMİN PEŞİNDEYİM"

        Kibariye, son dönemde kadın meslektaşlarının sahne kıyafetlerinin eleştirilmesi hakkında neler düşündüğünü ise şöyle dile getirdi; "45 senedir yırtmaçlı bir elbisem bile yok. Ben fiziğimle değil, gırtlağımla gündem olmak istiyorum. Ekmeğimin peşindeyim."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kibariye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        ABD'de polisler arama için gittikleri evde saldırıya uğradı
        ABD'de polisler arama için gittikleri evde saldırıya uğradı
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        ABD'de Gazze protestoları sürüyor: Üniversiteden uyarı!
        ABD'de Gazze protestoları sürüyor: Üniversiteden uyarı!
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Boeing'in ölü bulunan eski çalışanının ifadesi ortaya çıktı
        Boeing'in ölü bulunan eski çalışanının ifadesi ortaya çıktı
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya destek gösterisi
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya destek gösterisi
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Kendisini aldattığını öne sürdüğü kadını banyoda öldürdü
        Kendisini aldattığını öne sürdüğü kadını banyoda öldürdü
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
        Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Yol çöktü içine düştü!
        Yol çöktü içine düştü!
        Ergin Ataman'a para cezası!
        Ergin Ataman'a para cezası!
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi