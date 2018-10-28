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BURAK ASKERE GİTTİ

Birgül, 18 yaşına bastığı gün "Ben evlenmek istiyorum" dedi, geriye yapacak bir şey kalmadı. Aileler buluştu ve iki genci geçtiğimiz günlerde nişanladılar. Bu arada Burak, nişandan sonra askere uğurlandı.